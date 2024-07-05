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В Москве полностью потушили пожар в доме культуры - РИА Новости, 06.07.2024
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23:57 05.07.2024 (обновлено: 00:02 06.07.2024)
https://ria.ru/20240705/pozhar-1957799681.html
В Москве полностью потушили пожар в доме культуры
В Москве полностью потушили пожар в доме культуры - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве полностью потушили пожар в доме культуры
Пожар в Доме культуры на Ленинском проспекте в Москве полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-05T23:57
2024-07-06T00:02
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пожар в Доме культуры на Ленинском проспекте в Москве полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что в доме культуры на Ленинском проспекте произошло задымление. Позднее пресс-служба столичного главка МЧС отмечала, что загорание происходит на втором этаже четырехэтажного здания. Главк со ссылкой на администрацию Дома культуры также сообщал, что люди из здания эвакуировались самостоятельно."В Москве огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Доме культуры", - говорится в сообщении.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Москве полностью потушили пожар в доме культуры

МЧС: в Москве полностью потушили пожар в доме культуры

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пожар в Доме культуры на Ленинском проспекте в Москве полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что в доме культуры на Ленинском проспекте произошло задымление. Позднее пресс-служба столичного главка МЧС отмечала, что загорание происходит на втором этаже четырехэтажного здания. Главк со ссылкой на администрацию Дома культуры также сообщал, что люди из здания эвакуировались самостоятельно.
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"В Москве огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Доме культуры", - говорится в сообщении.
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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