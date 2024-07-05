Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 05.07.2024 (обновлено: 15:02 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/pozhar-1957682001.html
В Ростовской области потушили крупный пожар
В Ростовской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 05.07.2024
В Ростовской области потушили крупный пожар
Крупный пожар в Аксайском районе под Ростовом ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:57
2024-07-05T15:02
происшествия
ростовская область
аксайский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957606882_15:0:986:546_1920x0_80_0_0_b3c9654c54d02bc3de3ad7bcb58fd603.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Аксайском районе под Ростовом ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее открытый огонь в 10 частных деревянных домах в Аксайском районе удалось ликвидировать, площадь пожара составляла 5 тысяч "квадратов"."В Ростовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
ростовская область
аксайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры тушения пожара в жилых домах в Ростовской области
Видео МЧС из Аксайского района Ростовской области, где горят жилые дома. К тушению привлечен вертолет.
2024-07-05T14:57
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957606882_136:0:864:546_1920x0_80_0_0_94859627f737e5cd8a2ad0a0cadb7773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, аксайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Ростовская область, Аксайский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области потушили крупный пожар
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Аксайском районе под Ростовом ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
2024-07-05T14:57
true
PT0M31S
В Ростовской области потушили крупный пожар

В Аксайском районе Ростовской области потушили крупный пожар

© МЧС РоссииТушение пожара в Аксайском районе
Тушение пожара в Аксайском районе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© МЧС России
Тушение пожара в Аксайском районе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Аксайском районе под Ростовом ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее открытый огонь в 10 частных деревянных домах в Аксайском районе удалось ликвидировать, площадь пожара составляла 5 тысяч "квадратов".
"В Ростовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРостовская областьАксайский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала