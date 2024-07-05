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В Ростовской области потушили крупный пожар
В Ростовской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 05.07.2024
В Ростовской области потушили крупный пожар
Крупный пожар в Аксайском районе под Ростовом ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:57
2024-07-05T14:57
2024-07-05T15:02
происшествия
ростовская область
аксайский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Аксайском районе под Ростовом ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее открытый огонь в 10 частных деревянных домах в Аксайском районе удалось ликвидировать, площадь пожара составляла 5 тысяч "квадратов"."В Ростовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
ростовская область
аксайский район
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Кадры тушения пожара в жилых домах в Ростовской области
Видео МЧС из Аксайского района Ростовской области, где горят жилые дома. К тушению привлечен вертолет.
2024-07-05T14:57
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РИА Новости
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происшествия, ростовская область, аксайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Ростовская область, Аксайский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области потушили крупный пожар
В Аксайском районе Ростовской области потушили крупный пожар