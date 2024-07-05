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В Ростовской области потушили крупный пожар

В Ростовской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 05.07.2024

В Ростовской области потушили крупный пожар

Крупный пожар в Аксайском районе под Ростовом ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:57

2024-07-05T14:57

2024-07-05T15:02

происшествия

ростовская область

аксайский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Аксайском районе под Ростовом ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее открытый огонь в 10 частных деревянных домах в Аксайском районе удалось ликвидировать, площадь пожара составляла 5 тысяч "квадратов"."В Ростовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

ростовская область

аксайский район

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Кадры тушения пожара в жилых домах в Ростовской области Видео МЧС из Аксайского района Ростовской области, где горят жилые дома. К тушению привлечен вертолет. 2024-07-05T14:57 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, аксайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео