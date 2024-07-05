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В Пензенской области потушили пожар на складе
В Пензенской области потушили пожар на складе - РИА Новости, 05.07.2024
В Пензенской области потушили пожар на складе
Пожар на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы, где огонь охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:14
2024-07-05T11:14
2024-07-05T11:49
происшествия
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы, где огонь охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале."Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Ранее МЧС сообщало, что сведения о пожаре на складе с лакокрасочными материалами на улице Комсомольская в селе Чемодановка Бессоновского района поступили в ведомство в 21.52 мск четверга, огнем была охвачена кровля металлического ангара на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По данным областного главка МЧС, предварительно, никто не пострадал. К 01.00 мск пятницы спасатели объявили о локализации возгорания, а затем о ликвидации открытого горения.
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пензенская область
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происшествия, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области потушили пожар на складе
В Пензенской области потушили пожар на складе с лакокрасочными материалами