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В Пензенской области потушили пожар на складе - РИА Новости, 05.07.2024
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11:14 05.07.2024 (обновлено: 11:49 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/pozhar-1957595654.html
В Пензенской области потушили пожар на складе
В Пензенской области потушили пожар на складе - РИА Новости, 05.07.2024
В Пензенской области потушили пожар на складе
Пожар на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы, где огонь охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:14
2024-07-05T11:49
происшествия
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы, где огонь охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале."Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Ранее МЧС сообщало, что сведения о пожаре на складе с лакокрасочными материалами на улице Комсомольская в селе Чемодановка Бессоновского района поступили в ведомство в 21.52 мск четверга, огнем была охвачена кровля металлического ангара на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По данным областного главка МЧС, предварительно, никто не пострадал. К 01.00 мск пятницы спасатели объявили о локализации возгорания, а затем о ликвидации открытого горения.
https://ria.ru/20240705/prichina-1957600772.html
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происшествия, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области потушили пожар на складе

В Пензенской области потушили пожар на складе с лакокрасочными материалами

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы, где огонь охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале.
"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС сообщало, что сведения о пожаре на складе с лакокрасочными материалами на улице Комсомольская в селе Чемодановка Бессоновского района поступили в ведомство в 21.52 мск четверга, огнем была охвачена кровля металлического ангара на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По данным областного главка МЧС, предварительно, никто не пострадал. К 01.00 мск пятницы спасатели объявили о локализации возгорания, а затем о ликвидации открытого горения.
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ПроисшествияПензенская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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