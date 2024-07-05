https://ria.ru/20240705/pozhar-1957581679.html
В Ростовской области загорелись десять частных домов
В Ростовской области загорелись десять частных домов - РИА Новости, 05.07.2024
В Ростовской области загорелись десять частных домов
В Аксайском районе Ростовской области горят десять частных деревянных домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:42
2024-07-05T10:42
2024-07-05T12:49
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
аксайский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957607127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_366a710c038da61e31d18d57a134d304.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Аксайском районе Ростовской области горят десять частных деревянных домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."В поселке Золотой Колос на улице Степная происходит возгорание десяти частных деревянных домов, площадь пожара уточняется", — сказал собеседник агентства.Вскоре пожар удалось ликвидировать на площади пять тысяч квадратных метров. На месте работают более 70 человек и 20 единиц техники, на помощь им вылетал вертолет Ми-8.В МЧС уточнили, что причиной пожара могло быть замыкание электропроводки в одном из домов. По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240702/pozhar-1956818054.html
ростовская область
аксайский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957607127_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_97a12c8b9d75b2e62e203f39daabe0c5.jpg
Кадры тушения пожара в жилых домах в Ростовской области
Видео МЧС из Аксайского района Ростовской области, где горят жилые дома. К тушению привлечен вертолет.
2024-07-05T10:42
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, аксайский район
Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Аксайский район
В Ростовской области загорелись десять частных домов
В Аксайском районе Ростовской области загорелись десять частных домов