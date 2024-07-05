https://ria.ru/20240705/pozhar-1957581679.html

В Ростовской области загорелись десять частных домов

В Ростовской области загорелись десять частных домов - РИА Новости, 05.07.2024

В Ростовской области загорелись десять частных домов

В Аксайском районе Ростовской области горят десять частных деревянных домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:42

2024-07-05T10:42

2024-07-05T12:49

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

аксайский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957607127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_366a710c038da61e31d18d57a134d304.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Аксайском районе Ростовской области горят десять частных деревянных домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."В поселке Золотой Колос на улице Степная происходит возгорание десяти частных деревянных домов, площадь пожара уточняется", — сказал собеседник агентства.Вскоре пожар удалось ликвидировать на площади пять тысяч квадратных метров. На месте работают более 70 человек и 20 единиц техники, на помощь им вылетал вертолет Ми-8.В МЧС уточнили, что причиной пожара могло быть замыкание электропроводки в одном из домов. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240702/pozhar-1956818054.html

ростовская область

аксайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожара в жилых домах в Ростовской области Видео МЧС из Аксайского района Ростовской области, где горят жилые дома. К тушению привлечен вертолет. 2024-07-05T10:42 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, аксайский район