В Якутии горит более 300 тысяч гектаров земли
Свыше 300 тысяч гектаров земли горит в Якутии из-за лесных пожаров
Лесной пожар в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Свыше 300 тысяч гектаров земли горит в Якутии из-за лесных пожаров, в тушении задействован самолет Бе-200, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
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"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 123 природных пожара, на общей площади, пройденной огнем, свыше 308 тысяч гектаров. За сутки ликвидировано 11 природных пожаров, на общей площади свыше 5,4 тысячи гектаров. На тушение привлекалось 1696 человек и 113 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС", - говорится в сообщении.
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По словам начальника регионального главка МЧС России Павла Гарина, на особом контроле находятся 11 природных пожаров, преимущественно в центральных районах Якутии.
"Вчера в Олекминском районе был задействован самолет Бе-200, произвел 12 сбросов и слил около 100 тонн воды по кромке пожара у села Дабан. Дополнительно сегодня направится группировка спасателей МЧС России в Олекминский район. Прямой угрозы перехода огня на населенные пункты нет. В случае ухудшения обстановки в готовности находятся пять сводных отрядов и аэромобильная группировка ведомства, также в Якутске дислоцируются три воздушных борта МЧС России", - приводит пресс-служба слова Гарина.
В ведомстве добавили, что в городе Нерюнгри Нерюнгринского района и селе Нерюктяйинский 1-й наслег Олекминского района зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в атмосферном воздухе.
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"По данным космического мониторинга НЦУКС, задымленность наблюдается в 16 населенных пунктах, на территории Олекминского, Нерюнгринского и Алданского районов. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано", - отметили в МЧС.
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