https://ria.ru/20240705/pozhar-1957548910.html

В Пензенской области ликвидировали открытое горение на складе

В Пензенской области ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 05.07.2024

В Пензенской области ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение ликвидировали на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы, где огонь охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:02

2024-07-05T08:02

2024-07-05T08:02

происшествия

пенза

россия

бессоновский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пензенская область

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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы, где огонь охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Региональный главк МЧС уточняет, что сообщение о пожаре в ангаре на улице Комсомольская в селе Чемодановка Бессоновского района поступило в ведомство в 21.52 мск четверга. Ранее МЧС сообщило, что склад с лакокрасочными материалами загорелся в Чемодановке, огнем охвачена кровля металлического ангара на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По данным областного главка МЧС, предварительно, никто не пострадал. К 01.00 мск пятницы спасатели объявили о локализации возгорания.

https://ria.ru/20240704/pozhar-1957513989.html

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

пенза

россия

бессоновский район

пензенская область

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происшествия, пенза, россия, бессоновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область