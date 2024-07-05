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В Пензенской области ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 05.07.2024
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08:02 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/pozhar-1957548910.html
В Пензенской области ликвидировали открытое горение на складе
В Пензенской области ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 05.07.2024
В Пензенской области ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение ликвидировали на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы, где огонь охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:02
2024-07-05T08:02
происшествия
пенза
россия
бессоновский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы, где огонь охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Региональный главк МЧС уточняет, что сообщение о пожаре в ангаре на улице Комсомольская в селе Чемодановка Бессоновского района поступило в ведомство в 21.52 мск четверга. Ранее МЧС сообщило, что склад с лакокрасочными материалами загорелся в Чемодановке, огнем охвачена кровля металлического ангара на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По данным областного главка МЧС, предварительно, никто не пострадал. К 01.00 мск пятницы спасатели объявили о локализации возгорания.
https://ria.ru/20240704/pozhar-1957513989.html
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пенза
россия
бессоновский район
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происшествия, пенза, россия, бессоновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область
Происшествия, Пенза, Россия, Бессоновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пензенская область
В Пензенской области ликвидировали открытое горение на складе

Под Пензой ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными материалами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы, где огонь охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"Ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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Ранее МЧС сообщило, что склад с лакокрасочными материалами загорелся в Чемодановке, огнем охвачена кровля металлического ангара на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По данным областного главка МЧС, предварительно, никто не пострадал. К 01.00 мск пятницы спасатели объявили о локализации возгорания.
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ПроисшествияПензаРоссияБессоновский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пензенская область
 
 
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