https://ria.ru/20240705/pomosch-1957711408.html

Жители Мордовии отправили в зону СВО больше 7,5 тысяч маскировочных сетей

Жители Мордовии отправили в зону СВО больше 7,5 тысяч маскировочных сетей - РИА Новости, 05.07.2024

Жители Мордовии отправили в зону СВО больше 7,5 тысяч маскировочных сетей

Жители Мордовии отправили в зону специальной военной операции больше 7,5 тысяч маскировочных сетей и около 1,8 тысячи костюмов, сообщил глава республики Артем... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:37

2024-07-05T16:37

2024-07-05T16:37

республика мордовия

артем здунов

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Жители Мордовии отправили в зону специальной военной операции больше 7,5 тысяч маскировочных сетей и около 1,8 тысячи костюмов, сообщил глава республики Артем Здунов. "Ежедневно наши мастерицы, волонтеры плетут маскировочные сети и костюмы, защищающие бойцов на фронте. Вместе с рисунками и письмами детей и родственников передают их на передовую. Отправили уже больше 7,5 тысяч масксетей и около 1,8 тысячи костюмов. В планах - пошив универсальных маскировочных и эвакуационных одеял", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он поблагодарил земляков за трудоёмкую, требующую терпения и усердия работу и за то, что они находят возможность помогать участникам СВО. Здунов также разместил видео с бойцами, которые благодарят жителей Мордовии за оказанную помощь. "Все, что вы делаете, приносит большую пользу нашим подразделениям и приближает нашу победу", - заявили военнослужащие.

https://ria.ru/20240531/konvert-1949740915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

артем здунов, сво