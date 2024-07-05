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Жители Мордовии отправили в зону СВО больше 7,5 тысяч маскировочных сетей
Жители Мордовии отправили в зону СВО больше 7,5 тысяч маскировочных сетей - РИА Новости, 05.07.2024
Жители Мордовии отправили в зону СВО больше 7,5 тысяч маскировочных сетей
Жители Мордовии отправили в зону специальной военной операции больше 7,5 тысяч маскировочных сетей и около 1,8 тысячи костюмов, сообщил глава республики Артем... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:37
2024-07-05T16:37
2024-07-05T16:37
республика мордовия
артем здунов
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Жители Мордовии отправили в зону специальной военной операции больше 7,5 тысяч маскировочных сетей и около 1,8 тысячи костюмов, сообщил глава республики Артем Здунов. "Ежедневно наши мастерицы, волонтеры плетут маскировочные сети и костюмы, защищающие бойцов на фронте. Вместе с рисунками и письмами детей и родственников передают их на передовую. Отправили уже больше 7,5 тысяч масксетей и около 1,8 тысячи костюмов. В планах - пошив универсальных маскировочных и эвакуационных одеял", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он поблагодарил земляков за трудоёмкую, требующую терпения и усердия работу и за то, что они находят возможность помогать участникам СВО. Здунов также разместил видео с бойцами, которые благодарят жителей Мордовии за оказанную помощь. "Все, что вы делаете, приносит большую пользу нашим подразделениям и приближает нашу победу", - заявили военнослужащие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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артем здунов, сво
Республика Мордовия, Артем Здунов, СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Жители Мордовии отправили в зону специальной военной операции больше 7,5 тысяч маскировочных сетей и около 1,8 тысячи костюмов, сообщил глава республики Артем Здунов.
"Ежедневно наши мастерицы, волонтеры плетут маскировочные сети и костюмы, защищающие бойцов на фронте. Вместе с рисунками и письмами детей и родственников передают их на передовую. Отправили уже больше 7,5 тысяч масксетей и около 1,8 тысячи костюмов. В планах - пошив универсальных маскировочных и эвакуационных одеял", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил земляков за трудоёмкую, требующую терпения и усердия работу и за то, что они находят возможность помогать участникам СВО
.
Здунов также разместил видео с бойцами, которые благодарят жителей Мордовии за оказанную помощь.
"Все, что вы делаете, приносит большую пользу нашим подразделениям и приближает нашу победу", - заявили военнослужащие.