Рейтинг@Mail.ru
В московском регионе выпало до 60 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 05.07.2024 (обновлено: 21:26 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/pogoda-1957774077.html
В московском регионе выпало до 60 процентов месячной нормы осадков
В московском регионе выпало до 60 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 05.07.2024
В московском регионе выпало до 60 процентов месячной нормы осадков
До 60% от месячной нормы осадков выпало в московском регионе в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:36
2024-07-05T21:26
московская область (подмосковье)
москва
солнечногорск
евгений тишковец
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957780977_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b430e4b91d0e28473d6c2956a858885.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. До 60% от месячной нормы осадков выпало в московском регионе в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Подмосковье выпало 60% от месячной нормы осадков. В результате влияния холодного атмосферного фронта, за сегодняшний день до 18.00 больше всего осадков выпало на севере и западе Подмосковья: наибольшее количество дождей зафиксировано в Солнечногорске – 49 миллиметров, что составляет 60% от месячной нормы. Много осадков в Клину – 32 миллиметра и Ново-Иерусалиме – 16 миллиметров", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в Москве первые залпы ливней прошли с 19.00 до 20.00, местами была гроза с градом. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду, по данным частных метеостанций за час выпало до 12 миллиметров. Точные и официальные данные будут после 21.00. "Сейчас гряда грозовых облаков покидает Москву, но это еще не финал. Со стороны Калужской области на метеорадарах наблюдаю еще одну мощную засветку грозовых облаков, которые пересекают южную границу Подмосковья и направляются в сторону столицы, а значит после недолгой передышки через час-другой нас ждет еще один, но уже заключительный залповый ливень", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240705/groza-1957765259.html
https://ria.ru/20240705/moskva-1957611173.html
московская область (подмосковье)
москва
солнечногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дожди в Москве
Дожди в Москве
2024-07-05T20:36
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957780977_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d8f6a0604628536f59bdbadaa3f5a6e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), москва, солнечногорск, евгений тишковец, общество
Московская область (Подмосковье), Москва, Солнечногорск, Евгений Тишковец, Общество
В московском регионе выпало до 60 процентов месячной нормы осадков

В московском регионе в пятницу выпало до 60 процентов от месячной нормы осадков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. До 60% от месячной нормы осадков выпало в московском регионе в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Подмосковье выпало 60% от месячной нормы осадков. В результате влияния холодного атмосферного фронта, за сегодняшний день до 18.00 больше всего осадков выпало на севере и западе Подмосковья: наибольшее количество дождей зафиксировано в Солнечногорске – 49 миллиметров, что составляет 60% от месячной нормы. Много осадков в Клину – 32 миллиметра и Ново-Иерусалиме – 16 миллиметров", - рассказал Тишковец.
Гроза, ливень и ураганный ветер в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В ближайшие часы Москву может накрыть более мощная волна ливней с градом
Вчера, 19:47
Он отметил, что в Москве первые залпы ливней прошли с 19.00 до 20.00, местами была гроза с градом. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду, по данным частных метеостанций за час выпало до 12 миллиметров. Точные и официальные данные будут после 21.00.
"Сейчас гряда грозовых облаков покидает Москву, но это еще не финал. Со стороны Калужской области на метеорадарах наблюдаю еще одну мощную засветку грозовых облаков, которые пересекают южную границу Подмосковья и направляются в сторону столицы, а значит после недолгой передышки через час-другой нас ждет еще один, но уже заключительный залповый ливень", - добавил синоптик.
Люди отдыхают в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Москве закроют парки из-за непогоды
Вчера, 11:53
 
Московская область (Подмосковье)МоскваСолнечногорскЕвгений ТишковецОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала