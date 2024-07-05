https://ria.ru/20240705/pogoda-1957774077.html

В московском регионе выпало до 60 процентов месячной нормы осадков

В московском регионе выпало до 60 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 05.07.2024

В московском регионе выпало до 60 процентов месячной нормы осадков

До 60% от месячной нормы осадков выпало в московском регионе в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:36

2024-07-05T20:36

2024-07-05T21:26

московская область (подмосковье)

москва

солнечногорск

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. До 60% от месячной нормы осадков выпало в московском регионе в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Подмосковье выпало 60% от месячной нормы осадков. В результате влияния холодного атмосферного фронта, за сегодняшний день до 18.00 больше всего осадков выпало на севере и западе Подмосковья: наибольшее количество дождей зафиксировано в Солнечногорске – 49 миллиметров, что составляет 60% от месячной нормы. Много осадков в Клину – 32 миллиметра и Ново-Иерусалиме – 16 миллиметров", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в Москве первые залпы ливней прошли с 19.00 до 20.00, местами была гроза с градом. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду, по данным частных метеостанций за час выпало до 12 миллиметров. Точные и официальные данные будут после 21.00. "Сейчас гряда грозовых облаков покидает Москву, но это еще не финал. Со стороны Калужской области на метеорадарах наблюдаю еще одну мощную засветку грозовых облаков, которые пересекают южную границу Подмосковья и направляются в сторону столицы, а значит после недолгой передышки через час-другой нас ждет еще один, но уже заключительный залповый ливень", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240705/groza-1957765259.html

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московская область (подмосковье)

москва

солнечногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), москва, солнечногорск, евгений тишковец, общество