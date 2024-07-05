https://ria.ru/20240705/pogoda-1957760271.html

Москвичей предупредили о мощном ливне с градом и сильном ветре

Москвичей предупредили о мощном ливне с градом и сильном ветре - РИА Новости, 05.07.2024

Москвичей предупредили о мощном ливне с градом и сильном ветре

В Москве прошел сильный ливень, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T19:06

2024-07-05T19:06

2024-07-05T23:15

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957763217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_416f8e04f02441107dace87f5222bd01.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Москве прошел сильный ливень, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы."В отдельных районах идет сильный ливень. Фиксируются сильные порывы ветра", — говорится в публикации.В некоторых частях города зафиксировали случаи падения деревьев.Чуть позднее столицу накрыла более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом и усилением порывов ветра до 25 метров в секунду.Москвичам рекомендовали воздержаться от пребывания на улице. О надвигающейся непогоде столичные власти предупредили заранее и призвали предприятия общественного питания закрыть летние веранды и уличные зонты. Парки также сообщили о приостановке работы.

https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гроза, ливень и ураганный ветер в Москве Стихия в Москве и области: гроза, ливень и ураганный ветер. Видео корреспондентов РИА Новости. В субботу после всех катаклизмов последних дней в столице установится спокойная погода с температурой около 22-24 градусов, говорят синоптики. 2024-07-05T19:06 true PT0M33S

Дожди в Москве Дожди в Москве 2024-07-05T19:06 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество