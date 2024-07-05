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Москвичей предупредили о мощном ливне с градом и сильном ветре - РИА Новости, 05.07.2024
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19:06 05.07.2024 (обновлено: 23:15 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/pogoda-1957760271.html
Москвичей предупредили о мощном ливне с градом и сильном ветре
Москвичей предупредили о мощном ливне с градом и сильном ветре - РИА Новости, 05.07.2024
Москвичей предупредили о мощном ливне с градом и сильном ветре
В Москве прошел сильный ливень, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:06
2024-07-05T23:15
москва
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Москве прошел сильный ливень, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы."В отдельных районах идет сильный ливень. Фиксируются сильные порывы ветра", — говорится в публикации.В некоторых частях города зафиксировали случаи падения деревьев.Чуть позднее столицу накрыла более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом и усилением порывов ветра до 25 метров в секунду.Москвичам рекомендовали воздержаться от пребывания на улице. О надвигающейся непогоде столичные власти предупредили заранее и призвали предприятия общественного питания закрыть летние веранды и уличные зонты. Парки также сообщили о приостановке работы.
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Дарья Буймова
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96
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Гроза, ливень и ураганный ветер в Москве
Стихия в Москве и области: гроза, ливень и ураганный ветер. Видео корреспондентов РИА Новости. В субботу после всех катаклизмов последних дней в столице установится спокойная погода с температурой около 22-24 градусов, говорят синоптики.
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Дожди в Москве
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60
353
60
москва, общество
Москва, Общество
Москвичей предупредили о мощном ливне с градом и сильном ветре

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о сильном ливне и ветре

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Москве прошел сильный ливень, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.
"В отдельных районах идет сильный ливень. Фиксируются сильные порывы ветра", — говорится в публикации.
В некоторых частях города зафиксировали случаи падения деревьев.
Чуть позднее столицу накрыла более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом и усилением порывов ветра до 25 метров в секунду.
Москвичам рекомендовали воздержаться от пребывания на улице.
О надвигающейся непогоде столичные власти предупредили заранее и призвали предприятия общественного питания закрыть летние веранды и уличные зонты. Парки также сообщили о приостановке работы.
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