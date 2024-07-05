https://ria.ru/20240705/pogoda-1957755026.html

В некоторых районах Москвы началась гроза

В некоторых районах Москвы началась гроза - РИА Новости, 05.07.2024

В некоторых районах Москвы началась гроза

Сильный дождь с грозой начался в некоторых районах Москвы, ряд других районов продолжают оставаться сухими. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:48

2024-07-05T18:48

2024-07-05T19:27

москва

экология в россии

погода

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сильный дождь с грозой начался в некоторых районах Москвы, ряд других районов продолжают оставаться сухими. Так, на юго-западе и северо-западе столицы вечером в пятницу начался довольно интенсивный дождь, сопровождаемый громом и молниями, передают корреспонденты РИА Новости. При этом юг и центр города пока остаются сухими, однако над ними сгущаются мощные темные тучи. А на востоке и северо-востоке города и вовсе довольно ясное небо и нет намека на приближающееся ненастье. Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей столицы о надвигающемся ливне с грозой. Порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20240421/liven-1941383301.html

москва

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Дарья Буймова

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Гроза, ливень и ураганный ветер в Москве Стихия в Москве и области: гроза, ливень и ураганный ветер. Видео корреспондентов РИА Новости. В субботу после всех катаклизмов последних дней в столице установится спокойная погода с температурой около 22-24 градусов, говорят синоптики. 2024-07-05T18:48 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, экология в россии, погода