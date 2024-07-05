https://ria.ru/20240705/pogoda-1957755026.html
В некоторых районах Москвы началась гроза
В некоторых районах Москвы началась гроза - РИА Новости, 05.07.2024
В некоторых районах Москвы началась гроза
Сильный дождь с грозой начался в некоторых районах Москвы, ряд других районов продолжают оставаться сухими. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:48
2024-07-05T18:48
2024-07-05T19:27
москва
экология в россии
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957763217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_416f8e04f02441107dace87f5222bd01.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сильный дождь с грозой начался в некоторых районах Москвы, ряд других районов продолжают оставаться сухими. Так, на юго-западе и северо-западе столицы вечером в пятницу начался довольно интенсивный дождь, сопровождаемый громом и молниями, передают корреспонденты РИА Новости. При этом юг и центр города пока остаются сухими, однако над ними сгущаются мощные темные тучи. А на востоке и северо-востоке города и вовсе довольно ясное небо и нет намека на приближающееся ненастье. Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей столицы о надвигающемся ливне с грозой. Порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.
https://ria.ru/20240421/liven-1941383301.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957763217_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_da2ede80e723cae0885fa65fe73313a6.jpg
Гроза, ливень и ураганный ветер в Москве
Стихия в Москве и области: гроза, ливень и ураганный ветер. Видео корреспондентов РИА Новости.
В субботу после всех катаклизмов последних дней в столице установится спокойная погода с температурой около 22-24 градусов, говорят синоптики.
2024-07-05T18:48
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экология в россии, погода
Москва, Экология в России, Погода
В некоторых районах Москвы началась гроза
В некоторых районах Москвы начался сильный дождь с грозой
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сильный дождь с грозой начался в некоторых районах Москвы, ряд других районов продолжают оставаться сухими.
Так, на юго-западе и северо-западе столицы вечером в пятницу начался довольно интенсивный дождь, сопровождаемый громом и молниями, передают корреспонденты РИА Новости.
При этом юг и центр города пока остаются сухими, однако над ними сгущаются мощные темные тучи. А на востоке и северо-востоке города и вовсе довольно ясное небо и нет намека на приближающееся ненастье.
Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей столицы о надвигающемся ливне с грозой. Порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.