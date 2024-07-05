https://ria.ru/20240705/pogoda-1957551111.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 05.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Ливневые дожди с грозами во второй половине дня, температура до плюс 31 градуса, сильный порывистый ветер до 15-20 м/с ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:31

2024-07-05T08:31

2024-07-05T08:31

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ливневые дожди с грозами во второй половине дня, температура до плюс 31 градуса, сильный порывистый ветер до 15-20 м/с ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что погоду в столичном регионе в пятницу будет формировать холодный атмосферный фронт, который будет пересекать Москву и окрестности с запада на восток. "Ожидается переменная облачность во второй половине дня, после полудня. В регионе начнутся кратковременные дожди ливневого характера с грозами, наиболее интенсивными они будут после 18-19 часов. Дожди ливневого характера, грозы, местами возможен град", – отметил Леус.Он добавил, что максимальная температура воздуха в Москве поднимется до плюс 29 - плюс 31 градуса, по области от 27 до 32 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозах – с порывами до 15-20 метров в секунду. "В течение суток в отдельных районах Москвы и области может выпасть от 25 до 40 миллиметров осадков, что составит от трети до половины месячной нормы осадков. Атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 738 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", – добавил Леус.

https://ria.ru/20240703/usloviya-truda-1957094131.html

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общество, москва, михаил леус, погода