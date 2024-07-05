https://ria.ru/20240705/peskov-1957700734.html

Россия высоко оценивает линию Орбана по Украине, заявил Песков

Россия высоко оценивает линию Орбана по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024

Россия высоко оценивает линию Орбана по Украине, заявил Песков

Россия высоко оценивает твердую, понятную и последовательную линию премьера Венгрии Виктора Орбана, направленную на сопоставление позиций России и Украины,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:02

2024-07-05T16:02

2024-07-05T16:17

россия

украина

визит орбана в россию

виктор орбан

дмитрий песков

венгрия

павел зарубин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия высоко оценивает твердую, понятную и последовательную линию премьера Венгрии Виктора Орбана, направленную на сопоставление позиций России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Можно абсолютно однозначно высоко оценить такую твердую, понятную, последовательную линию Орбана на то, чтобы попытаться сопоставить позиции двух сторон", - сказал Песков, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.Ранее в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с Орбаном.

https://ria.ru/20240705/orban-1957703914.html

россия

украина

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россия, украина, визит орбана в россию, виктор орбан, дмитрий песков, венгрия, павел зарубин