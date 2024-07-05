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Россия высоко оценивает линию Орбана по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
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16:02 05.07.2024 (обновлено: 16:17 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/peskov-1957700734.html
Россия высоко оценивает линию Орбана по Украине, заявил Песков
Россия высоко оценивает линию Орбана по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
Россия высоко оценивает линию Орбана по Украине, заявил Песков
Россия высоко оценивает твердую, понятную и последовательную линию премьера Венгрии Виктора Орбана, направленную на сопоставление позиций России и Украины,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:02
2024-07-05T16:17
россия
украина
визит орбана в россию
виктор орбан
дмитрий песков
венгрия
павел зарубин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия высоко оценивает твердую, понятную и последовательную линию премьера Венгрии Виктора Орбана, направленную на сопоставление позиций России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Можно абсолютно однозначно высоко оценить такую твердую, понятную, последовательную линию Орбана на то, чтобы попытаться сопоставить позиции двух сторон", - сказал Песков, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.Ранее в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с Орбаном.
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россия, украина, визит орбана в россию, виктор орбан, дмитрий песков, венгрия, павел зарубин
Россия, Украина, Визит Орбана в Россию, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Венгрия, Павел Зарубин
Россия высоко оценивает линию Орбана по Украине, заявил Песков

Песков: Россия высоко оценивает твердую и понятную линию Орбана по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия высоко оценивает твердую, понятную и последовательную линию премьера Венгрии Виктора Орбана, направленную на сопоставление позиций России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно абсолютно однозначно высоко оценить такую твердую, понятную, последовательную линию Орбана на то, чтобы попытаться сопоставить позиции двух сторон", - сказал Песков, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Ранее в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с Орбаном.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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