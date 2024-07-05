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Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
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16:09 05.07.2024 (обновлено: 16:19 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/peregovory-1957703208.html
Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет, заявил Песков
Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет, заявил Песков
Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет из-за отсутствия переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:09
2024-07-05T16:19
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россия
дмитрий песков
владимир мединский
павел зарубин
политика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет из-за отсутствия переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментарий опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.Пресс-секретарь главы государства отметил, что участие в российско-венгерских переговорах помощника президента РФ Владимира Мединского обусловлено тем, что он возглавлял переговорную группу со стороны России по украинскому вопросу."Сейчас, конечно, никакой переговорной группы нет, потому что нет переговоров. Нет даже перспектив переговоров", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.Пресс-секретарь президента добавил, что базисом для возобновления переговорного процесса могли бы стать "стамбульские договоренности".
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украина, россия, дмитрий песков, владимир мединский, павел зарубин, политика
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Павел Зарубин, Политика
Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет, заявил Песков

Песков: переговорной группы по Украине нет из-за отсутствия диалога

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет из-за отсутствия переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментарий опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что участие в российско-венгерских переговорах помощника президента РФ Владимира Мединского обусловлено тем, что он возглавлял переговорную группу со стороны России по украинскому вопросу.
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"Сейчас, конечно, никакой переговорной группы нет, потому что нет переговоров. Нет даже перспектив переговоров", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента добавил, что базисом для возобновления переговорного процесса могли бы стать "стамбульские договоренности".
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