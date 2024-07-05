https://ria.ru/20240705/peregovory-1957703208.html

Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет, заявил Песков

Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024

Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет, заявил Песков

Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет из-за отсутствия переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:09

2024-07-05T16:09

2024-07-05T16:19

украина

россия

дмитрий песков

владимир мединский

павел зарубин

политика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет из-за отсутствия переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментарий опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.Пресс-секретарь главы государства отметил, что участие в российско-венгерских переговорах помощника президента РФ Владимира Мединского обусловлено тем, что он возглавлял переговорную группу со стороны России по украинскому вопросу."Сейчас, конечно, никакой переговорной группы нет, потому что нет переговоров. Нет даже перспектив переговоров", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.Пресс-секретарь президента добавил, что базисом для возобновления переговорного процесса могли бы стать "стамбульские договоренности".

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957552823.html

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украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, дмитрий песков, владимир мединский, павел зарубин, политика