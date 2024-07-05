https://ria.ru/20240705/peregovory-1957703208.html
Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет, заявил Песков
Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет, заявил Песков
Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет из-за отсутствия переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:09
2024-07-05T16:09
2024-07-05T16:19
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет из-за отсутствия переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментарий опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.Пресс-секретарь главы государства отметил, что участие в российско-венгерских переговорах помощника президента РФ Владимира Мединского обусловлено тем, что он возглавлял переговорную группу со стороны России по украинскому вопросу."Сейчас, конечно, никакой переговорной группы нет, потому что нет переговоров. Нет даже перспектив переговоров", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.Пресс-секретарь президента добавил, что базисом для возобновления переговорного процесса могли бы стать "стамбульские договоренности".
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957552823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков, владимир мединский, павел зарубин, политика
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Павел Зарубин, Политика
Переговорной группы по Украине со стороны России сейчас нет, заявил Песков
Песков: переговорной группы по Украине нет из-за отсутствия диалога