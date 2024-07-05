https://ria.ru/20240705/peregovory-1957641433.html

Путин проводит переговоры с Орбаном и Сийярто

Путин проводит переговоры с Орбаном и Сийярто - РИА Новости, 05.07.2024

Путин проводит переговоры с Орбаном и Сийярто

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:34

2024-07-05T13:34

2024-07-05T13:37

венгрия

визит орбана в россию

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виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто.Встреча проходит в Кремле.Ранее в пятницу пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши сообщил, что премьер Венгрии "в рамках миссии мира" прибыл в Москву, где проведет встречу с президентом России.Орбан во вторник посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Орбан также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете Европейского союза. Венгрия с 1 июля в течение полугода будет председательствовать в Совете ЕС.

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