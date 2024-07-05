https://ria.ru/20240705/pekin-1957594523.html
Китай выразил протест из-за введения ЕС пошлин на импорт электромобилей
Китай выразил протест из-за введения ЕС пошлин на импорт электромобилей - РИА Новости, 05.07.2024
Китай выразил протест из-за введения ЕС пошлин на импорт электромобилей
Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:09
2024-07-05T11:09
2024-07-05T11:11
экономика
авто
китай
брюссель
пекин
мао нин
евросоюз
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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры по защите своих законных интересов, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Еврокомиссия в четверг сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. "(Китайская сторона) выражает решительный протест. Мы всегда считали, что экономические и торговые вопросы должны решаться должным образом посредством диалога и консультаций. Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - сказала Мао Нин.Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
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экономика, авто, китай, брюссель, пекин, мао нин, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Экономика, Авто, Китай, Брюссель, Пекин, Мао Нин, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Китай выразил протест из-за введения ЕС пошлин на импорт электромобилей
МИД Китая выразил протест в связи с введением ЕС пошлин на импорт электромобилей