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Китай выразил протест из-за введения ЕС пошлин на импорт электромобилей - РИА Новости, 05.07.2024
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11:09 05.07.2024 (обновлено: 11:11 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/pekin-1957594523.html
Китай выразил протест из-за введения ЕС пошлин на импорт электромобилей
Китай выразил протест из-за введения ЕС пошлин на импорт электромобилей - РИА Новости, 05.07.2024
Китай выразил протест из-за введения ЕС пошлин на импорт электромобилей
Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:09
2024-07-05T11:11
экономика
авто
китай
брюссель
пекин
мао нин
евросоюз
еврокомиссия
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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры по защите своих законных интересов, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Еврокомиссия в четверг сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. &quot;(Китайская сторона) выражает решительный протест. Мы всегда считали, что экономические и торговые вопросы должны решаться должным образом посредством диалога и консультаций. Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов&quot;, - сказала Мао Нин.Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
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экономика, авто, китай, брюссель, пекин, мао нин, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Экономика, Авто, Китай, Брюссель, Пекин, Мао Нин, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Китай выразил протест из-за введения ЕС пошлин на импорт электромобилей

МИД Китая выразил протест в связи с введением ЕС пошлин на импорт электромобилей

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры по защите своих законных интересов, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Еврокомиссия в четверг сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве.
«

"(Китайская сторона) выражает решительный протест. Мы всегда считали, что экономические и торговые вопросы должны решаться должным образом посредством диалога и консультаций. Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - сказала Мао Нин.

Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
Салона по продаже электромобилей в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Источник рассказал о размере пошлин на ввоз в ЕС электромобилей из КНР
4 июля, 12:24
 
ЭкономикаАвтоКитайБрюссельПекинМао НинЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
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