https://ria.ru/20240705/paralment-1957758004.html

Ультраправая партия Испании присоединится к объединению Орбана в ЕП

Ультраправая партия Испании присоединится к объединению Орбана в ЕП - РИА Новости, 05.07.2024

Ультраправая партия Испании присоединится к объединению Орбана в ЕП

Лидер ультраправой испанской партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что намерен присоединиться к новому правому объединению "Патриоты за Европу", основанного,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:56

2024-07-05T18:56

2024-07-05T18:56

в мире

венгрия

вена

испания

виктор орбан

андрей бабиш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838542728_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c79bc6ed4f6039d9f088258ce85dc5c1.jpg

МАДРИД, 5 июл – РИА Новости. Лидер ультраправой испанской партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что намерен присоединиться к новому правому объединению "Патриоты за Европу", основанного, среди прочего, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "В ходе этого срока полномочий мы будем частью движения "Патриоты для Европы", которое фактически стремится объединить наибольшее количество патриотических и суверенистских сил. Vox давно работает над сотрудничеством всех этих сил, над возможным созданием большой группы патриотических и просуверенных сил", - сказал лидер политической силы в интервью газете La Gaceta. Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию Фидес, и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. В понедельник Орбан заявил, что со многими партиями идут переговоры присоединении к новой парламентской группе "Патриоты за Европу", в ближайшее время о присоединении заявит одна из итальянских партий, а в перспективе фракция станет третьей, а потом второй по величине в ЕП.

https://ria.ru/20240614/evroparlament-1952925021.html

https://ria.ru/20240703/evroparlament-1957002122.html

венгрия

вена

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, вена, испания, виктор орбан, андрей бабиш