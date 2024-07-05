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Ультраправая партия Испании присоединится к объединению Орбана в ЕП - РИА Новости, 05.07.2024
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18:56 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/paralment-1957758004.html
Ультраправая партия Испании присоединится к объединению Орбана в ЕП
Ультраправая партия Испании присоединится к объединению Орбана в ЕП - РИА Новости, 05.07.2024
Ультраправая партия Испании присоединится к объединению Орбана в ЕП
Лидер ультраправой испанской партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что намерен присоединиться к новому правому объединению "Патриоты за Европу", основанного,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:56
2024-07-05T18:56
в мире
венгрия
вена
испания
виктор орбан
андрей бабиш
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МАДРИД, 5 июл – РИА Новости. Лидер ультраправой испанской партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что намерен присоединиться к новому правому объединению "Патриоты за Европу", основанного, среди прочего, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "В ходе этого срока полномочий мы будем частью движения "Патриоты для Европы", которое фактически стремится объединить наибольшее количество патриотических и суверенистских сил. Vox давно работает над сотрудничеством всех этих сил, над возможным созданием большой группы патриотических и просуверенных сил", - сказал лидер политической силы в интервью газете La Gaceta. Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию Фидес, и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. В понедельник Орбан заявил, что со многими партиями идут переговоры присоединении к новой парламентской группе "Патриоты за Европу", в ближайшее время о присоединении заявит одна из итальянских партий, а в перспективе фракция станет третьей, а потом второй по величине в ЕП.
https://ria.ru/20240614/evroparlament-1952925021.html
https://ria.ru/20240703/evroparlament-1957002122.html
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в мире, венгрия, вена, испания, виктор орбан, андрей бабиш
В мире, Венгрия, Вена, Испания, Виктор Орбан, Андрей Бабиш
Ультраправая партия Испании присоединится к объединению Орбана в ЕП

Ультраправая партия Испании Vox присоединится к объединению Орбана в ЕП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МАДРИД, 5 июл – РИА Новости. Лидер ультраправой испанской партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что намерен присоединиться к новому правому объединению "Патриоты за Европу", основанного, среди прочего, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"В ходе этого срока полномочий мы будем частью движения "Патриоты для Европы", которое фактически стремится объединить наибольшее количество патриотических и суверенистских сил. Vox давно работает над сотрудничеством всех этих сил, над возможным созданием большой группы патриотических и просуверенных сил", - сказал лидер политической силы в интервью газете La Gaceta.
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Европарламенте обсуждают создание новой супергруппы, сообщил депутат АПС
14 июня, 15:28
Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию Фидес, и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте.
В понедельник Орбан заявил, что со многими партиями идут переговоры присоединении к новой парламентской группе "Патриоты за Европу", в ближайшее время о присоединении заявит одна из итальянских партий, а в перспективе фракция станет третьей, а потом второй по величине в ЕП.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
АДГ и другие правые партии работают над созданием новой фракции в ЕП
3 июля, 04:02
 
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