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Киевский горсовет проголосовал за снос памятника дважды герою СССР Ковпаку
Киевский горсовет проголосовал за снос памятника дважды герою СССР Ковпаку - РИА Новости, 05.07.2024
Киевский горсовет проголосовал за снос памятника дважды герою СССР Ковпаку
Киевский горсовет проголосовал за снос памятника дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку, сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:40
2024-07-05T10:40
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киевский горсовет проголосовал за снос памятника дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку, сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале."Киевсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку в парке Славы… Как теперь будет называться парк, не знаю. Может, Бесславный?" - написал Бужанский.Сидор Ковпак (1887 - 1967) – советский военный и государственный деятель, один из организаторов партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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украина, россия, верховная рада украины
Украина, Россия, Верховная Рада Украины
Киевский горсовет проголосовал за снос памятника дважды герою СССР Ковпаку
Депутат Рады Бужанский: Киевский горсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку