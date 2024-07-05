https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957575207.html

В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом

В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом - РИА Новости, 05.07.2024

В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом

Четверо мальчиков попали в больницу с отравлением угарным газом в поселке Татищево Саратовской области, следователи начали проверку, сообщает региональное... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:19

2024-07-05T10:19

2024-07-05T10:23

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Четверо мальчиков попали в больницу с отравлением угарным газом в поселке Татищево Саратовской области, следователи начали проверку, сообщает региональное управление СК в Telegram-канале. "По предварительным данным, 4 июля 2024 года в медицинское учреждение из дома, расположенного на улице Северной рабочего поселка Татищево..., с признаками отравления окисью углерода были госпитализированы четверо мальчиков. Несовершеннолетним оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении управления. Следователи начали процессуальную проверку, по результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)