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В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом
В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом - РИА Новости, 05.07.2024
В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом
Четверо мальчиков попали в больницу с отравлением угарным газом в поселке Татищево Саратовской области, следователи начали проверку, сообщает региональное... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:19
2024-07-05T10:19
2024-07-05T10:23
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Четверо мальчиков попали в больницу с отравлением угарным газом в поселке Татищево Саратовской области, следователи начали проверку, сообщает региональное управление СК в Telegram-канале. "По предварительным данным, 4 июля 2024 года в медицинское учреждение из дома, расположенного на улице Северной рабочего поселка Татищево..., с признаками отравления окисью углерода были госпитализированы четверо мальчиков. Несовершеннолетним оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении управления. Следователи начали процессуальную проверку, по результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом
В саратовском поселке Татищево четверо мальчиков отравились угарным газом