Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 05.07.2024 (обновлено: 10:23 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957575207.html
В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом
В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом - РИА Новости, 05.07.2024
В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом
Четверо мальчиков попали в больницу с отравлением угарным газом в поселке Татищево Саратовской области, следователи начали проверку, сообщает региональное... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:19
2024-07-05T10:23
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957575739_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_1d40ee2be4b86be9ff0b4a0a132d36e4.jpg
САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Четверо мальчиков попали в больницу с отравлением угарным газом в поселке Татищево Саратовской области, следователи начали проверку, сообщает региональное управление СК в Telegram-канале. "По предварительным данным, 4 июля 2024 года в медицинское учреждение из дома, расположенного на улице Северной рабочего поселка Татищево..., с признаками отравления окисью углерода были госпитализированы четверо мальчиков. Несовершеннолетним оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении управления. Следователи начали процессуальную проверку, по результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957575739_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_46cef0c64ac74b80ca36d773c049ec74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом

В саратовском поселке Татищево четверо мальчиков отравились угарным газом

© Фото : СУ СК России по Саратовской областиСледователь СК проводит осмотр места происшествия
Следователь СК проводит осмотр места происшествия - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : СУ СК России по Саратовской области
Следователь СК проводит осмотр места происшествия
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Четверо мальчиков попали в больницу с отравлением угарным газом в поселке Татищево Саратовской области, следователи начали проверку, сообщает региональное управление СК в Telegram-канале.
"По предварительным данным, 4 июля 2024 года в медицинское учреждение из дома, расположенного на улице Северной рабочего поселка Татищево..., с признаками отравления окисью углерода были госпитализированы четверо мальчиков. Несовершеннолетним оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении управления.
Следователи начали процессуальную проверку, по результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.
Отравление газом - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Отравление газом: основные симптомы и правила оказания первой помощи
26 августа 2023, 11:29
 
ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала