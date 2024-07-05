https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957563011.html

В Махачкале восемь человек отравились угарным газом

В Махачкале восемь человек отравились угарным газом - РИА Новости, 05.07.2024

В Махачкале восемь человек отравились угарным газом

Восемь человек, среди которых пять детей, отравились угарным газом в Махачкале, они госпитализированы, сообщает в пятницу Госжилинспекция Дагестана в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:34

2024-07-05T09:34

2024-07-05T09:35

происшествия

махачкала

госжилинспекция

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Восемь человек, среди которых пять детей, отравились угарным газом в Махачкале, они госпитализированы, сообщает в пятницу Госжилинспекция Дагестана в Telegram-канале.“Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Махачкале, из них пятеро – дети. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь”, – говорится в сообщении ведомства. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительным данным, отравившиеся – члены одной семьи и их гости.

https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html

махачкала

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происшествия, махачкала, госжилинспекция