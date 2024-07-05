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В Махачкале восемь человек отравились угарным газом - РИА Новости, 05.07.2024
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09:34 05.07.2024 (обновлено: 09:35 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957563011.html
В Махачкале восемь человек отравились угарным газом
В Махачкале восемь человек отравились угарным газом - РИА Новости, 05.07.2024
В Махачкале восемь человек отравились угарным газом
Восемь человек, среди которых пять детей, отравились угарным газом в Махачкале, они госпитализированы, сообщает в пятницу Госжилинспекция Дагестана в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:34
2024-07-05T09:35
происшествия
махачкала
госжилинспекция
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Восемь человек, среди которых пять детей, отравились угарным газом в Махачкале, они госпитализированы, сообщает в пятницу Госжилинспекция Дагестана в Telegram-канале.“Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Махачкале, из них пятеро – дети. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь”, – говорится в сообщении ведомства. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительным данным, отравившиеся – члены одной семьи и их гости.
https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html
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происшествия, махачкала, госжилинспекция
Происшествия, Махачкала, Госжилинспекция
В Махачкале восемь человек отравились угарным газом

Госжилинспекция Дагестана: восемь человек отравились угарным газом в Махачкале

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Восемь человек, среди которых пять детей, отравились угарным газом в Махачкале, они госпитализированы, сообщает в пятницу Госжилинспекция Дагестана в Telegram-канале.
«
“Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Махачкале, из них пятеро – дети. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь”, – говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительным данным, отравившиеся – члены одной семьи и их гости.
Отравление газом - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Отравление газом: основные симптомы и правила оказания первой помощи
26 августа 2023, 11:29
 
ПроисшествияМахачкалаГосжилинспекция
 
 
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