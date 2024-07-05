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Орбан может стать козырем спасения Европы, считают в Госдуме - РИА Новости, 05.07.2024
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22:03 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/orban-1957788081.html
Орбан может стать козырем спасения Европы, считают в Госдуме
Орбан может стать козырем спасения Европы, считают в Госдуме - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан может стать козырем спасения Европы, считают в Госдуме
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может выступить в роли спасителя Европы "в губительной игре на самоуничтожение под давлением США", учитывая его... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:03
2024-07-05T22:03
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венгрия
москва
европа
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может выступить в роли спасителя Европы "в губительной игре на самоуничтожение под давлением США", учитывая его заинтересованность в отношениях с Москвой, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шгагошев. В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. "Орбан подтверждает классическую роль личности в истории. Он может стать козырем спасения Европы в ее губительной игре на самоуничтожение под давлением США. Орбана есть за что похвалить. Быть единомышленником Путина сегодня по ключевому вектору взаимоуважения национальных интересов - это политическая дальновидность", - сообщил депутат. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявлял, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
https://ria.ru/20240705/mironov-1957780598.html
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в мире, венгрия, москва, европа, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза, визит орбана в россию, госдума рф
В мире, Венгрия, Москва, Европа, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Евросоюза, Визит Орбана в Россию, Госдума РФ
Орбан может стать козырем спасения Европы, считают в Госдуме

Депутат Шгагошев: Орбан может стать "козырем спасения Европы" от давления США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может выступить в роли спасителя Европы "в губительной игре на самоуничтожение под давлением США", учитывая его заинтересованность в отношениях с Москвой, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шгагошев.
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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"Орбан подтверждает классическую роль личности в истории. Он может стать козырем спасения Европы в ее губительной игре на самоуничтожение под давлением США. Орбана есть за что похвалить. Быть единомышленником Путина сегодня по ключевому вектору взаимоуважения национальных интересов - это политическая дальновидность", - сообщил депутат.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявлял, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. 5 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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В миреВенгрияМоскваЕвропаВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзСовет ЕвросоюзаВизит Орбана в РоссиюГосдума РФ
 
 
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