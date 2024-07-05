Орбан может стать козырем спасения Европы, считают в Госдуме
Депутат Шгагошев: Орбан может стать "козырем спасения Европы" от давления США
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может выступить в роли спасителя Европы "в губительной игре на самоуничтожение под давлением США", учитывая его заинтересованность в отношениях с Москвой, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шгагошев.
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии.
"Орбан подтверждает классическую роль личности в истории. Он может стать козырем спасения Европы в ее губительной игре на самоуничтожение под давлением США. Орбана есть за что похвалить. Быть единомышленником Путина сегодня по ключевому вектору взаимоуважения национальных интересов - это политическая дальновидность", - сообщил депутат.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявлял, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.