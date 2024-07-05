https://ria.ru/20240705/orban-1957788081.html

Орбан может стать козырем спасения Европы, считают в Госдуме

Орбан может стать козырем спасения Европы, считают в Госдуме - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан может стать козырем спасения Европы, считают в Госдуме

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может выступить в роли спасителя Европы "в губительной игре на самоуничтожение под давлением США", учитывая его... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:03

2024-07-05T22:03

2024-07-05T22:03

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может выступить в роли спасителя Европы "в губительной игре на самоуничтожение под давлением США", учитывая его заинтересованность в отношениях с Москвой, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шгагошев. В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. "Орбан подтверждает классическую роль личности в истории. Он может стать козырем спасения Европы в ее губительной игре на самоуничтожение под давлением США. Орбана есть за что похвалить. Быть единомышленником Путина сегодня по ключевому вектору взаимоуважения национальных интересов - это политическая дальновидность", - сообщил депутат. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявлял, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.

https://ria.ru/20240705/mironov-1957780598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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