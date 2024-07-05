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Белый дом заявил, что обеспокоен визитом Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
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21:01 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/orban-1957777505.html
Белый дом заявил, что обеспокоен визитом Орбана в Россию
Белый дом заявил, что обеспокоен визитом Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
Белый дом заявил, что обеспокоен визитом Орбана в Россию
Руководство США обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что эта поездка идет якобы вразрез с усилиями по завершению... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:01
2024-07-05T21:01
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Руководство США обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что эта поездка идет якобы вразрез с усилиями по завершению конфликта на Украине, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Разумеется, мы обеспокоены визитом премьер-министра Орбана в Москву и считаем, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира на Украине", - сказала Жан-Пьер журналистам, комментируя данный визит. Она напомнила, что визит Орбана в РФ состоялся в преддверии намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне, который призван продемонстрировать единство стран западного альянса. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.
https://ria.ru/20240705/orban-1957773328.html
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в мире, москва, россия, сша, виктор орбан, карин жан-пьер, владимир путин, нато, визит орбана в россию
В мире, Москва, Россия, США, Виктор Орбан, Карин Жан-Пьер, Владимир Путин, НАТО, Визит Орбана в Россию
Белый дом заявил, что обеспокоен визитом Орбана в Россию

Белый дом: поездка Орбана в Москву противоречит установлению мира на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Руководство США обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что эта поездка идет якобы вразрез с усилиями по завершению конфликта на Украине, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Разумеется, мы обеспокоены визитом премьер-министра Орбана в Москву и считаем, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира на Украине", - сказала Жан-Пьер журналистам, комментируя данный визит.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Эксперт назвал визит Орбана в Москву успешным
Вчера, 20:34
Она напомнила, что визит Орбана в РФ состоялся в преддверии намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне, который призван продемонстрировать единство стран западного альянса.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Эксперт подвел итоги переговоров Путина и Орбана
Вчера, 19:02
 
В миреМоскваРоссияСШАВиктор ОрбанКарин Жан-ПьерВладимир ПутинНАТОВизит Орбана в Россию
 
 
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