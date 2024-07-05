Белый дом заявил, что обеспокоен визитом Орбана в Россию
Белый дом: поездка Орбана в Москву противоречит установлению мира на Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Руководство США обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что эта поездка идет якобы вразрез с усилиями по завершению конфликта на Украине, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Разумеется, мы обеспокоены визитом премьер-министра Орбана в Москву и считаем, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира на Украине", - сказала Жан-Пьер журналистам, комментируя данный визит.
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Она напомнила, что визит Орбана в РФ состоялся в преддверии намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне, который призван продемонстрировать единство стран западного альянса.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.
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