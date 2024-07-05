https://ria.ru/20240705/orban-1957777505.html

Белый дом заявил, что обеспокоен визитом Орбана в Россию

Белый дом заявил, что обеспокоен визитом Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024

Белый дом заявил, что обеспокоен визитом Орбана в Россию

Руководство США обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что эта поездка идет якобы вразрез с усилиями по завершению... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:01

2024-07-05T21:01

2024-07-05T21:01

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Руководство США обеспокоено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, считая, что эта поездка идет якобы вразрез с усилиями по завершению конфликта на Украине, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Разумеется, мы обеспокоены визитом премьер-министра Орбана в Москву и считаем, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира на Украине", - сказала Жан-Пьер журналистам, комментируя данный визит. Она напомнила, что визит Орбана в РФ состоялся в преддверии намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне, который призван продемонстрировать единство стран западного альянса. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.

https://ria.ru/20240705/orban-1957773328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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