https://ria.ru/20240705/orban-1957759413.html

Эксперт подвел итоги переговоров Путина и Орбана

Эксперт подвел итоги переговоров Путина и Орбана - РИА Новости, 05.07.2024

Эксперт подвел итоги переговоров Путина и Орбана

Переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина показали сохранение сотрудничества между странами, но посредническую... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T19:02

2024-07-05T19:02

2024-07-05T19:11

венгрия

россия

украина

виктор орбан

владимир путин

российский государственный гуманитарный университет

нато

евросоюз

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина показали сохранение сотрудничества между странами, но посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине Будапешт играть не сможет, предположил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. "Это не говорит о том, что Россия готова воспринимать Венгрию как посредника. Во-первых, сейчас разговаривать не о чем и не с кем. Другой стороны для переговоров нет. Венгрию разговаривать от имени коллективного Запада никто не уполномочивал", - считает Трухачев. По его мнению, Венгрия не сможет выступить посредником для урегулирования конфликта на Украине, поскольку она входит в НАТО и ЕС, как и в список недружественных для России государств "при всем достаточно теплом общении двух руководителей". При этом собеседник отметил, что российско-венгерское сотрудничество в других сферах, в том числе относительно расширения АЭС "Пакш", по итогам визита сохраняется на прежнем уровне. "Руководители, будучи опытными политиками, произнесли те фразы, которые должны были произнести. Тут добавить что-то еще трудно", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html

https://ria.ru/20240705/orban-1957727550.html

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венгрия, россия, украина, виктор орбан, владимир путин, российский государственный гуманитарный университет, нато, евросоюз, визит орбана в россию, в мире