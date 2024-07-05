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Эксперт подвел итоги переговоров Путина и Орбана - РИА Новости, 05.07.2024
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19:02 05.07.2024 (обновлено: 19:11 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957759413.html
Эксперт подвел итоги переговоров Путина и Орбана
Эксперт подвел итоги переговоров Путина и Орбана - РИА Новости, 05.07.2024
Эксперт подвел итоги переговоров Путина и Орбана
Переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина показали сохранение сотрудничества между странами, но посредническую... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:02
2024-07-05T19:11
венгрия
россия
украина
виктор орбан
владимир путин
российский государственный гуманитарный университет
нато
евросоюз
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина показали сохранение сотрудничества между странами, но посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине Будапешт играть не сможет, предположил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. "Это не говорит о том, что Россия готова воспринимать Венгрию как посредника. Во-первых, сейчас разговаривать не о чем и не с кем. Другой стороны для переговоров нет. Венгрию разговаривать от имени коллективного Запада никто не уполномочивал", - считает Трухачев. По его мнению, Венгрия не сможет выступить посредником для урегулирования конфликта на Украине, поскольку она входит в НАТО и ЕС, как и в список недружественных для России государств "при всем достаточно теплом общении двух руководителей". При этом собеседник отметил, что российско-венгерское сотрудничество в других сферах, в том числе относительно расширения АЭС "Пакш", по итогам визита сохраняется на прежнем уровне. "Руководители, будучи опытными политиками, произнесли те фразы, которые должны были произнести. Тут добавить что-то еще трудно", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html
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венгрия, россия, украина, виктор орбан, владимир путин, российский государственный гуманитарный университет, нато, евросоюз, визит орбана в россию, в мире
Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Путин, Российский государственный гуманитарный университет, НАТО, Евросоюз, Визит Орбана в Россию, В мире
Эксперт подвел итоги переговоров Путина и Орбана

Эксперт Трухачев: переговоры Путина и Орбана показали сохранение сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина показали сохранение сотрудничества между странами, но посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине Будапешт играть не сможет, предположил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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"Это не говорит о том, что Россия готова воспринимать Венгрию как посредника. Во-первых, сейчас разговаривать не о чем и не с кем. Другой стороны для переговоров нет. Венгрию разговаривать от имени коллективного Запада никто не уполномочивал", - считает Трухачев.
По его мнению, Венгрия не сможет выступить посредником для урегулирования конфликта на Украине, поскольку она входит в НАТО и ЕС, как и в список недружественных для России государств "при всем достаточно теплом общении двух руководителей".
При этом собеседник отметил, что российско-венгерское сотрудничество в других сферах, в том числе относительно расширения АЭС "Пакш", по итогам визита сохраняется на прежнем уровне.
"Руководители, будучи опытными политиками, произнесли те фразы, которые должны были произнести. Тут добавить что-то еще трудно", - заключил эксперт.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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ВенгрияРоссияУкраинаВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссийский государственный гуманитарный университетНАТОЕвросоюзВизит Орбана в РоссиюВ мире
 
 
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