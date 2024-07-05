https://ria.ru/20240705/orban-1957702811.html

Мединский участвовал в переговорах Путина и Орбана как помощник президента

Мединский участвовал в переговорах Путина и Орбана как помощник президента - РИА Новости, 05.07.2024

Мединский участвовал в переговорах Путина и Орбана как помощник президента

Владимир Мединский сообщил, что участвовал в переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как помощник российского... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:09

2024-07-05T16:09

2024-07-05T16:39

визит орбана в россию

владимир мединский

виктор орбан

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957676486_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_7d6d61cc20bb9b246da68890074eced2.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Мединский сообщил, что участвовал в переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как помощник российского президента, а не руководитель переговорной группы по Украине."Как помощник президента", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о том, в каком статусе он принимал участие во встрече Путина и Орбана.На просьбу уточнить, был ли он и в другом качестве - как руководитель переговорной группы по Украине, он пояснил: "Нет, я же помощник президента".

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

визит орбана в россию, владимир мединский, виктор орбан, владимир путин, россия