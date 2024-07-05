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Мединский участвовал в переговорах Путина и Орбана как помощник президента - РИА Новости, 05.07.2024
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16:09 05.07.2024 (обновлено: 16:39 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957702811.html
Мединский участвовал в переговорах Путина и Орбана как помощник президента
Мединский участвовал в переговорах Путина и Орбана как помощник президента - РИА Новости, 05.07.2024
Мединский участвовал в переговорах Путина и Орбана как помощник президента
Владимир Мединский сообщил, что участвовал в переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как помощник российского... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:09
2024-07-05T16:39
визит орбана в россию
владимир мединский
виктор орбан
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Мединский сообщил, что участвовал в переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как помощник российского президента, а не руководитель переговорной группы по Украине."Как помощник президента", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о том, в каком статусе он принимал участие во встрече Путина и Орбана.На просьбу уточнить, был ли он и в другом качестве - как руководитель переговорной группы по Украине, он пояснил: "Нет, я же помощник президента".
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визит орбана в россию, владимир мединский, виктор орбан, владимир путин, россия
Визит Орбана в Россию, Владимир Мединский, Виктор Орбан, Владимир Путин, Россия
Мединский участвовал в переговорах Путина и Орбана как помощник президента

Мединский сообщил, что участвовал в переговорах Путина и Орбана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Мединский сообщил, что участвовал в переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как помощник российского президента, а не руководитель переговорной группы по Украине.
«
"Как помощник президента", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о том, в каком статусе он принимал участие во встрече Путина и Орбана.
На просьбу уточнить, был ли он и в другом качестве - как руководитель переговорной группы по Украине, он пояснил: "Нет, я же помощник президента".
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