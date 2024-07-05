Песков ответил на критику Орбана со стороны Запада
Песков о критике Орбана: не дело России разбираться в его полномочиях
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Разбираться в полномочиях премьера Венгрии Виктора Орбана, который сейчас также занимает пост председателя Совета ЕС - не дело России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео выложено в Telegram-канале Павла Зарубина.
Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом Орбана. Представитель ЕК заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет.
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"Здесь, наверное, не наше дело разбираться в тонкостях полномочий - есть они у Орбана говорить от имени ЕС или нет", - сказал Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину.
Венгрия с июля и по конец декабря председательствует в Совете ЕС. Ранее Европарламент неоднократно призывал Брюссель и страны ЕС лишить Венгрию права председателя, опасаясь, что Будапешт займет антиукраинскую позицию, а также будет тормозить принятие в Совете антироссийских решений. Из-за этих опасений председательствовавшая в Совете до Венгрии Бельгия постаралась в отведенные ей полгода принять рекордное количество антироссийских решений, включая два пакета антироссийских санкций и решение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.