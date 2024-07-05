Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на критику Орбана со стороны Запада - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 05.07.2024 (обновлено: 16:35 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957700619.html
Песков ответил на критику Орбана со стороны Запада
Песков ответил на критику Орбана со стороны Запада - РИА Новости, 05.07.2024
Песков ответил на критику Орбана со стороны Запада
Разбираться в полномочиях премьера Венгрии Виктора Орбана, который сейчас также занимает пост председателя Совета ЕС - не дело России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:01
2024-07-05T16:35
визит орбана в россию
дмитрий песков
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957654846_12:83:2526:1497_1920x0_80_0_0_0dff3c9448c69b363d8a908e774b3723.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Разбираться в полномочиях премьера Венгрии Виктора Орбана, который сейчас также занимает пост председателя Совета ЕС - не дело России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео выложено в Telegram-канале Павла Зарубина.Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом Орбана. Представитель ЕК заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет."Здесь, наверное, не наше дело разбираться в тонкостях полномочий - есть они у Орбана говорить от имени ЕС или нет", - сказал Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину.Венгрия с июля и по конец декабря председательствует в Совете ЕС. Ранее Европарламент неоднократно призывал Брюссель и страны ЕС лишить Венгрию права председателя, опасаясь, что Будапешт займет антиукраинскую позицию, а также будет тормозить принятие в Совете антироссийских решений. Из-за этих опасений председательствовавшая в Совете до Венгрии Бельгия постаралась в отведенные ей полгода принять рекордное количество антироссийских решений, включая два пакета антироссийских санкций и решение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.
https://ria.ru/20240705/orban-1957694652.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957654846_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5ad883994622a201df1b842ee830baa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
визит орбана в россию, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия
Визит Орбана в Россию, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия
Песков ответил на критику Орбана со стороны Запада

Песков о критике Орбана: не дело России разбираться в его полномочиях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Разбираться в полномочиях премьера Венгрии Виктора Орбана, который сейчас также занимает пост председателя Совета ЕС - не дело России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео выложено в Telegram-канале Павла Зарубина.
Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом Орбана. Представитель ЕК заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Ни в коем случае". Кая Каллас высказалась о визите Орбана в Москву
Вчера, 15:36
«
"Здесь, наверное, не наше дело разбираться в тонкостях полномочий - есть они у Орбана говорить от имени ЕС или нет", - сказал Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину.
Венгрия с июля и по конец декабря председательствует в Совете ЕС. Ранее Европарламент неоднократно призывал Брюссель и страны ЕС лишить Венгрию права председателя, опасаясь, что Будапешт займет антиукраинскую позицию, а также будет тормозить принятие в Совете антироссийских решений. Из-за этих опасений председательствовавшая в Совете до Венгрии Бельгия постаралась в отведенные ей полгода принять рекордное количество антироссийских решений, включая два пакета антироссийских санкций и решение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву
Вчера, 15:56
 
Визит Орбана в РоссиюДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала