https://ria.ru/20240705/orban-1957700619.html

Песков ответил на критику Орбана со стороны Запада

Песков ответил на критику Орбана со стороны Запада - РИА Новости, 05.07.2024

Песков ответил на критику Орбана со стороны Запада

Разбираться в полномочиях премьера Венгрии Виктора Орбана, который сейчас также занимает пост председателя Совета ЕС - не дело России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:01

2024-07-05T16:01

2024-07-05T16:35

визит орбана в россию

дмитрий песков

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Разбираться в полномочиях премьера Венгрии Виктора Орбана, который сейчас также занимает пост председателя Совета ЕС - не дело России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео выложено в Telegram-канале Павла Зарубина.Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом Орбана. Представитель ЕК заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет."Здесь, наверное, не наше дело разбираться в тонкостях полномочий - есть они у Орбана говорить от имени ЕС или нет", - сказал Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину.Венгрия с июля и по конец декабря председательствует в Совете ЕС. Ранее Европарламент неоднократно призывал Брюссель и страны ЕС лишить Венгрию права председателя, опасаясь, что Будапешт займет антиукраинскую позицию, а также будет тормозить принятие в Совете антироссийских решений. Из-за этих опасений председательствовавшая в Совете до Венгрии Бельгия постаралась в отведенные ей полгода принять рекордное количество антироссийских решений, включая два пакета антироссийских санкций и решение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.

https://ria.ru/20240705/orban-1957694652.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

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визит орбана в россию, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия