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На Западе обратили внимание на любопытную деталь в визите Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
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14:50 05.07.2024 (обновлено: 20:03 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957680285.html
На Западе обратили внимание на любопытную деталь в визите Орбана в Москву
На Западе обратили внимание на любопытную деталь в визите Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
На Западе обратили внимание на любопытную деталь в визите Орбана в Москву
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию стал второй встречей президента Владимира Путина с лидером страны — члена НАТО за неделю, написал... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:50
2024-07-05T20:03
в мире
виктор орбан
венгрия
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию стал второй встречей президента Владимира Путина с лидером страны — члена НАТО за неделю, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Венгерский премьер прилетел в Москву в пятницу. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Орбан обсудят в том числе и тему Украины."Он стал вторым лидером страны НАТО, который встретился с президентом Путиным за несколько дней", — написал Боуз.Как отметил журналист, на этой неделе президент России также встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом."Действительно, изоляция", — сыронизировал он.Путин встретился с президентом Турции 3 июля на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане.В середине июня президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД России заявил, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции (СВО), провалилась.
https://ria.ru/20240705/svo-1957712517.html
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в мире, виктор орбан, венгрия, владимир путин, россия, москва, нато
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Владимир Путин, Россия, Москва, НАТО
На Западе обратили внимание на любопытную деталь в визите Орбана в Москву

Боуз: визит Орбана стал второй встречей Путина с лидером члена НАТО за неделю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию стал второй встречей президента Владимира Путина с лидером страны — члена НАТО за неделю, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Венгерский премьер прилетел в Москву в пятницу. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Орбан обсудят в том числе и тему Украины.
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"Он стал вторым лидером страны НАТО, который встретился с президентом Путиным за несколько дней", — написал Боуз.
Как отметил журналист, на этой неделе президент России также встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«
"Действительно, изоляция", — сыронизировал он.
Путин встретился с президентом Турции 3 июля на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане.
В середине июня президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД России заявил, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции (СВО), провалилась.
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