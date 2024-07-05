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СМИ раскрыли состав делегации на переговорах Путина и Орбана - РИА Новости, 05.07.2024
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13:28 05.07.2024 (обновлено: 13:32 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957639285.html
СМИ раскрыли состав делегации на переговорах Путина и Орбана
СМИ раскрыли состав делегации на переговорах Путина и Орбана - РИА Новости, 05.07.2024
СМИ раскрыли состав делегации на переговорах Путина и Орбана
Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощники президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков примут участие в российско-венгерских переговорах в Москве, сообщает... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:28
2024-07-05T13:32
россия
москва
сергей лавров
владимир мединский
юрий ушаков
владимир путин
виктор орбан
венгрия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощники президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков примут участие в российско-венгерских переговорах в Москве, сообщает интернет-издание Life. "В переговорах примут участие Мединский, Ушаков и Лавров", - сообщает Life. Ранее пресс-секретарь Виктора Орбана Берталан Хаваши сообщил, что глава венгерского кабмина "в рамках миссии мира" прибыл в Москву, где проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин и Орбан на переговорах обсудят в том числе и тему Украины.
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россия, москва, сергей лавров, владимир мединский, юрий ушаков, владимир путин, виктор орбан, венгрия, в мире, визит орбана в россию
Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Виктор Орбан, Венгрия, В мире, Визит Орбана в Россию
СМИ раскрыли состав делегации на переговорах Путина и Орбана

Life: Лавров, Мединский и Ушаков примут участие в переговорах Путина и Орбана

© Фото : соцсети премьер-министраПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : соцсети премьер-министра
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощники президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков примут участие в российско-венгерских переговорах в Москве, сообщает интернет-издание Life.
"В переговорах примут участие Мединский, Ушаков и Лавров", - сообщает Life.
Ранее пресс-секретарь Виктора Орбана Берталан Хаваши сообщил, что глава венгерского кабмина "в рамках миссии мира" прибыл в Москву, где проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин и Орбан на переговорах обсудят в том числе и тему Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС
Вчера, 13:11
 
РоссияМоскваСергей ЛавровВладимир МединскийЮрий УшаковВладимир ПутинВиктор ОрбанВенгрияВ миреВизит Орбана в Россию
 
 
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