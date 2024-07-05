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СМИ раскрыли состав делегации на переговорах Путина и Орбана

СМИ раскрыли состав делегации на переговорах Путина и Орбана - РИА Новости, 05.07.2024

СМИ раскрыли состав делегации на переговорах Путина и Орбана

Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощники президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков примут участие в российско-венгерских переговорах в Москве, сообщает... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:28

2024-07-05T13:28

2024-07-05T13:32

россия

москва

сергей лавров

владимир мединский

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владимир путин

виктор орбан

венгрия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощники президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков примут участие в российско-венгерских переговорах в Москве, сообщает интернет-издание Life. "В переговорах примут участие Мединский, Ушаков и Лавров", - сообщает Life. Ранее пресс-секретарь Виктора Орбана Берталан Хаваши сообщил, что глава венгерского кабмина "в рамках миссии мира" прибыл в Москву, где проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин и Орбан на переговорах обсудят в том числе и тему Украины.

https://ria.ru/20240705/obran-1957634137.html

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