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Орбан не рассказал о дальнейших действиях после визита в Киев - РИА Новости, 05.07.2024
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12:17 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/orban-1957617745.html
Орбан не рассказал о дальнейших действиях после визита в Киев
Орбан не рассказал о дальнейших действиях после визита в Киев - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан не рассказал о дальнейших действиях после визита в Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне сообщений о его возможном визите в Москву не стал раскрывать информацию о следующих визитах и шагах по продвижению... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:17
2024-07-05T12:17
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне сообщений о его возможном визите в Москву не стал раскрывать информацию о следующих визитах и шагах по продвижению мирного урегулирования на Украине после поездки в Киев, назвав это "деликатным делом". Орбан во вторник посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. "Следующий шаг - это следующий шаг. О каждом шаге я могу сообщить только после того, как он произойдет, потому что деликатное и чувствительное дело", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth, отвечая на вопрос ведущего о том, какой следующий шаг он намерен предпринять после визита в Киев во вторник. Ранее в четверг венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Орбан также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС.
https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, киев
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Киев
Орбан не рассказал о дальнейших действиях после визита в Киев

Премьер Венгрии Орбан не раскрыл планов на фоне сообщений о визите в Москву

© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне сообщений о его возможном визите в Москву не стал раскрывать информацию о следующих визитах и шагах по продвижению мирного урегулирования на Украине после поездки в Киев, назвав это "деликатным делом".
Орбан во вторник посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.
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"Следующий шаг - это следующий шаг. О каждом шаге я могу сообщить только после того, как он произойдет, потому что деликатное и чувствительное дело", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth, отвечая на вопрос ведущего о том, какой следующий шаг он намерен предпринять после визита в Киев во вторник.
Ранее в четверг венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать.
На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Орбан также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС.
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