https://ria.ru/20240705/orban-1957617745.html

Орбан не рассказал о дальнейших действиях после визита в Киев

Орбан не рассказал о дальнейших действиях после визита в Киев - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан не рассказал о дальнейших действиях после визита в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне сообщений о его возможном визите в Москву не стал раскрывать информацию о следующих визитах и шагах по продвижению... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:17

2024-07-05T12:17

2024-07-05T12:17

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украина

венгрия

виктор орбан

евросоюз

киев

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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне сообщений о его возможном визите в Москву не стал раскрывать информацию о следующих визитах и шагах по продвижению мирного урегулирования на Украине после поездки в Киев, назвав это "деликатным делом". Орбан во вторник посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. "Следующий шаг - это следующий шаг. О каждом шаге я могу сообщить только после того, как он произойдет, потому что деликатное и чувствительное дело", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth, отвечая на вопрос ведущего о том, какой следующий шаг он намерен предпринять после визита в Киев во вторник. Ранее в четверг венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Орбан также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС.

https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html

https://ria.ru/20240703/frantsiya-1957232571.html

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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, киев