Орбан не рассказал о дальнейших действиях после визита в Киев
Премьер Венгрии Орбан не раскрыл планов на фоне сообщений о визите в Москву
© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне сообщений о его возможном визите в Москву не стал раскрывать информацию о следующих визитах и шагах по продвижению мирного урегулирования на Украине после поездки в Киев, назвав это "деликатным делом".
Орбан во вторник посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.
"Следующий шаг - это следующий шаг. О каждом шаге я могу сообщить только после того, как он произойдет, потому что деликатное и чувствительное дело", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth, отвечая на вопрос ведущего о том, какой следующий шаг он намерен предпринять после визита в Киев во вторник.
Ранее в четверг венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать.
На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Орбан также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС.