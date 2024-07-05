https://ria.ru/20240705/okrug-1957533484.html

В Британии определился победитель на выборах в первых четырех округах

В Британии определился победитель на выборах в первых четырех округах - РИА Новости, 05.07.2024

В Британии определился победитель на выборах в первых четырех округах

По итогам подсчета голосов в первых четырех округах Великобритании все четыре мандата на парламентских выборах отходят лейбористам, свидетельствует инфографика... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T02:32

2024-07-05T02:32

2024-07-05T02:42

в мире

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957532909_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_bed980b2acd496937120a61523128ce4.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. По итогам подсчета голосов в первых четырех округах Великобритании все четыре мандата на парламентских выборах отходят лейбористам, свидетельствует инфографика телеканала Sky News. В трех из четырех округов второе место за молодой партией Reform UK, лишь в одном на втором месте правящая Консервативная партия. Средняя явка по четырем округам составляет 55,1%. По данным опроса, проведенного институтом Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, правящие консерваторы терпят сокрушительное поражение на выборах, получив лишь 131 мандат из 650. Триумфатором могут стать лейбористы, которым опрос пророчит 410 мест в нижней палате парламента. Либеральные демократы идут третьими с 61 мандатом, что на 53 больше, чем до выборов. Reform UK Найджела Фаража, согласно опросу, может рассчитывать на 13 мандатов, ранее партия не была представлена в Палате общин.

https://ria.ru/20240705/peremeny-1957530366.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания