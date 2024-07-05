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В Британии определился победитель на выборах в первых четырех округах
В Британии определился победитель на выборах в первых четырех округах - РИА Новости, 05.07.2024
В Британии определился победитель на выборах в первых четырех округах
По итогам подсчета голосов в первых четырех округах Великобритании все четыре мандата на парламентских выборах отходят лейбористам, свидетельствует инфографика... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T02:32
2024-07-05T02:32
2024-07-05T02:42
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. По итогам подсчета голосов в первых четырех округах Великобритании все четыре мандата на парламентских выборах отходят лейбористам, свидетельствует инфографика телеканала Sky News. В трех из четырех округов второе место за молодой партией Reform UK, лишь в одном на втором месте правящая Консервативная партия. Средняя явка по четырем округам составляет 55,1%. По данным опроса, проведенного институтом Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, правящие консерваторы терпят сокрушительное поражение на выборах, получив лишь 131 мандат из 650. Триумфатором могут стать лейбористы, которым опрос пророчит 410 мест в нижней палате парламента. Либеральные демократы идут третьими с 61 мандатом, что на 53 больше, чем до выборов. Reform UK Найджела Фаража, согласно опросу, может рассчитывать на 13 мандатов, ранее партия не была представлена в Палате общин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
В Британии определился победитель на выборах в первых четырех округах
Первые четыре мандата на парламентских выборах в Британии отошли лейбористам
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
По итогам подсчета голосов в первых четырех округах Великобритании все четыре мандата на парламентских выборах отходят лейбористам, свидетельствует инфографика
телеканала Sky News.
В трех из четырех округов второе место за молодой партией Reform UK, лишь в одном на втором месте правящая Консервативная партия. Средняя явка по четырем округам составляет 55,1%.
По данным опроса, проведенного институтом Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, правящие консерваторы терпят сокрушительное поражение на выборах, получив лишь 131 мандат из 650. Триумфатором могут стать лейбористы, которым опрос пророчит 410 мест в нижней палате парламента. Либеральные демократы идут третьими с 61 мандатом, что на 53 больше, чем до выборов.
Reform UK Найджела Фаража, согласно опросу, может рассчитывать на 13 мандатов, ранее партия не была представлена в Палате общин.