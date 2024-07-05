https://ria.ru/20240705/obuchenie-1957781136.html
На портале "Работа России" опубликовали предложения целевого обучения
На портале "Работа России" опубликовали предложения целевого обучения - РИА Новости, 05.07.2024
На портале "Работа России" опубликовали предложения целевого обучения
Более 76 тысяч предложений, по которым могут заключить 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования, опубликовано на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:24
2024-07-05T21:24
2024-07-05T21:24
общество
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 76 тысяч предложений, по которым могут заключить 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования, опубликовано на портале "Работа России", сообщает сайт правительства РФ. "Работа России" - единая цифровая платформа в сфере занятости, с помощью которой в этом году организован прием на целевое обучение. Практика использования портала "Работа России" стала возможной благодаря новому порядку организации целевого обучения в вузах и колледжах. Мероприятия по подготовке кадров, в том числе в рамках целевого обучения, войдут в новые национальные проекты "Кадры" и "Молодёжь и дети". "По последним данным, работодатели опубликовали на платформе более 76 тысяч предложений, по которым может быть заключено 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования – около 114 тысяч предложений, по программам СПО – более 49 тысяч. Количество поданных абитуриентами заявлений превысило 47 тысяч", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230925/vuzy-1898578248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, приемная кампания в вузы
Общество, Россия, Приемная кампания в вузы
На портале "Работа России" опубликовали предложения целевого обучения
Более 76 тысяч предложений обучения опубликовали на портале "Работа России"
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 76 тысяч предложений, по которым могут заключить 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования, опубликовано на портале "Работа России", сообщает сайт правительства РФ.
"Работа России" - единая цифровая платформа в сфере занятости, с помощью которой в этом году организован прием на целевое обучение. Практика использования портала "Работа России" стала возможной благодаря новому порядку организации целевого обучения в вузах и колледжах. Мероприятия по подготовке кадров, в том числе в рамках целевого обучения, войдут в новые национальные проекты "Кадры" и "Молодёжь и дети".
"По последним данным, работодатели опубликовали на платформе более 76 тысяч предложений, по которым может быть заключено 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования – около 114 тысяч предложений, по программам СПО – более 49 тысяч. Количество поданных абитуриентами заявлений превысило 47 тысяч", - говорится в сообщении.