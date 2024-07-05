Рейтинг@Mail.ru
На портале "Работа России" опубликовали предложения целевого обучения - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/obuchenie-1957781136.html
На портале "Работа России" опубликовали предложения целевого обучения
На портале "Работа России" опубликовали предложения целевого обучения - РИА Новости, 05.07.2024
На портале "Работа России" опубликовали предложения целевого обучения
Более 76 тысяч предложений, по которым могут заключить 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования, опубликовано на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:24
2024-07-05T21:24
общество
россия
приемная кампания в вузы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939572684_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_fb84cd17b045355f15099c92a026db90.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 76 тысяч предложений, по которым могут заключить 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования, опубликовано на портале "Работа России", сообщает сайт правительства РФ. "Работа России" - единая цифровая платформа в сфере занятости, с помощью которой в этом году организован прием на целевое обучение. Практика использования портала "Работа России" стала возможной благодаря новому порядку организации целевого обучения в вузах и колледжах. Мероприятия по подготовке кадров, в том числе в рамках целевого обучения, войдут в новые национальные проекты "Кадры" и "Молодёжь и дети". "По последним данным, работодатели опубликовали на платформе более 76 тысяч предложений, по которым может быть заключено 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования – около 114 тысяч предложений, по программам СПО – более 49 тысяч. Количество поданных абитуриентами заявлений превысило 47 тысяч", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230925/vuzy-1898578248.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939572684_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_34f0e04820bd544fac1d205219e212c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, приемная кампания в вузы
Общество, Россия, Приемная кампания в вузы
На портале "Работа России" опубликовали предложения целевого обучения

Более 76 тысяч предложений обучения опубликовали на портале "Работа России"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯрмарка вакансий "Работа в России"
Ярмарка вакансий Работа в России - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ярмарка вакансий "Работа в России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 76 тысяч предложений, по которым могут заключить 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования, опубликовано на портале "Работа России", сообщает сайт правительства РФ.
"Работа России" - единая цифровая платформа в сфере занятости, с помощью которой в этом году организован прием на целевое обучение. Практика использования портала "Работа России" стала возможной благодаря новому порядку организации целевого обучения в вузах и колледжах. Мероприятия по подготовке кадров, в том числе в рамках целевого обучения, войдут в новые национальные проекты "Кадры" и "Молодёжь и дети".
"По последним данным, работодатели опубликовали на платформе более 76 тысяч предложений, по которым может быть заключено 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования – около 114 тысяч предложений, по программам СПО – более 49 тысяч. Количество поданных абитуриентами заявлений превысило 47 тысяч", - говорится в сообщении.
Вход в здание Министерства науки и высшего образования - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Минобрнауки разработало проект правил приема в вузы на 2024-2025 годы
25 сентября 2023, 19:07
 
ОбществоРоссияПриемная кампания в вузы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала