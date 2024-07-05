https://ria.ru/20240705/obuchenie-1957781136.html

На портале "Работа России" опубликовали предложения целевого обучения

На портале "Работа России" опубликовали предложения целевого обучения - РИА Новости, 05.07.2024

На портале "Работа России" опубликовали предложения целевого обучения

Более 76 тысяч предложений, по которым могут заключить 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования, опубликовано на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:24

2024-07-05T21:24

2024-07-05T21:24

общество

россия

приемная кампания в вузы

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 76 тысяч предложений, по которым могут заключить 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования, опубликовано на портале "Работа России", сообщает сайт правительства РФ. "Работа России" - единая цифровая платформа в сфере занятости, с помощью которой в этом году организован прием на целевое обучение. Практика использования портала "Работа России" стала возможной благодаря новому порядку организации целевого обучения в вузах и колледжах. Мероприятия по подготовке кадров, в том числе в рамках целевого обучения, войдут в новые национальные проекты "Кадры" и "Молодёжь и дети". "По последним данным, работодатели опубликовали на платформе более 76 тысяч предложений, по которым может быть заключено 163 тысячи договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования – около 114 тысяч предложений, по программам СПО – более 49 тысяч. Количество поданных абитуриентами заявлений превысило 47 тысяч", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230925/vuzy-1898578248.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, приемная кампания в вузы