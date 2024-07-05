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При украинских обстрелах ДНР погибли пять человек, 26 пострадали - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:20 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/obstrely-1957789739.html
При украинских обстрелах ДНР погибли пять человек, 26 пострадали
При украинских обстрелах ДНР погибли пять человек, 26 пострадали - РИА Новости, 05.07.2024
При украинских обстрелах ДНР погибли пять человек, 26 пострадали
Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск в пятницу, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:20
2024-07-05T22:20
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
ленинский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск в пятницу, заявил глава республики Денис Пушилин. "На данный момент подтвердилась информация о гибели пятерых человек и ранении 26 мирных жителей (в числе пострадавших девочка-подросток и два сотрудника МЧС России)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Кроме того, повреждения получили 18 жилых домов в Петровском, Ленинском районах Донецка, в Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки и Новолуганском. Также повреждения получили пять объектов гражданской инфраструктуры и 24 единицы транспорта. "К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершено 43 вооруженных атаки, выпущено 105 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная), ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), денис пушилин, донецкая народная республика, россия, ленинский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Ленинский район, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР погибли пять человек, 26 пострадали

Пушилин: 5 человек погибли, 26 пострадали при украинских обстрелах ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск в пятницу, заявил глава республики Денис Пушилин.
"На данный момент подтвердилась информация о гибели пятерых человек и ранении 26 мирных жителей (в числе пострадавших девочка-подросток и два сотрудника МЧС России)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
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Кроме того, повреждения получили 18 жилых домов в Петровском, Ленинском районах Донецка, в Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки и Новолуганском. Также повреждения получили пять объектов гражданской инфраструктуры и 24 единицы транспорта.
"К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершено 43 вооруженных атаки, выпущено 105 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная), ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛенинский районПроисшествия
 
 
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