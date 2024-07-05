https://ria.ru/20240705/obstrely-1957789739.html

При украинских обстрелах ДНР погибли пять человек, 26 пострадали

При украинских обстрелах ДНР погибли пять человек, 26 пострадали - РИА Новости, 05.07.2024

При украинских обстрелах ДНР погибли пять человек, 26 пострадали

Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск в пятницу, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:20

2024-07-05T22:20

2024-07-05T22:20

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

ленинский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск в пятницу, заявил глава республики Денис Пушилин. "На данный момент подтвердилась информация о гибели пятерых человек и ранении 26 мирных жителей (в числе пострадавших девочка-подросток и два сотрудника МЧС России)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Кроме того, повреждения получили 18 жилых домов в Петровском, Ленинском районах Донецка, в Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки и Новолуганском. Также повреждения получили пять объектов гражданской инфраструктуры и 24 единицы транспорта. "К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершено 43 вооруженных атаки, выпущено 105 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная), ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

донецкая народная республика

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ленинский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), денис пушилин, донецкая народная республика, россия, ленинский район, происшествия