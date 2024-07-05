https://ria.ru/20240705/obstrel-1957768999.html

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 05.07.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:13

2024-07-05T20:13

2024-07-05T20:13

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 19.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 20.00 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, стирол