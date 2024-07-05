https://ria.ru/20240705/obstrel-1957696764.html
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 05.07.2024
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска выпустили в пятницу одну ракету из РСЗО по Донецку, а также 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, по... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:43
2024-07-05T15:43
2024-07-05T15:43
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
вооруженные силы украины
горловка
стирол
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу одну ракету из РСЗО по Донецку, а также 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.23 - город Донецк, выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Позже в представительстве сообщили, что обстрелу подвергся Ленинский район города, огонь велся, предположительно, из реактивной артиллерии HIMARS. Кроме того, ВСУ с 12.10 по 13.45 выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, два из них - кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, петровский район, вооруженные силы украины, горловка, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Вооруженные силы Украины, Горловка, Стирол, СЦКК, Происшествия