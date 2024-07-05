https://ria.ru/20240705/obstrel-1957696764.html

Украинские войска обстреляли ДНР

Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 05.07.2024

Украинские войска обстреляли ДНР

Украинские войска выпустили в пятницу одну ракету из РСЗО по Донецку, а также 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, по... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:43

2024-07-05T15:43

2024-07-05T15:43

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

вооруженные силы украины

горловка

стирол

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу одну ракету из РСЗО по Донецку, а также 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.23 - город Донецк, выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Позже в представительстве сообщили, что обстрелу подвергся Ленинский район города, огонь велся, предположительно, из реактивной артиллерии HIMARS. Кроме того, ВСУ с 12.10 по 13.45 выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, два из них - кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

донецк

петровский район

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, петровский район, вооруженные силы украины, горловка, стирол, сцкк, происшествия