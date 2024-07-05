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ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области - РИА Новости, 05.07.2024
ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области, перебои со светом коснулись семи населённых пунктов, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:16
2024-07-05T11:16
2024-07-05T12:27
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херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области, перебои со светом коснулись семи населённых пунктов, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Обстрел киевских боевиков повредил электросети в Голопристанском округе, без света остались 4087 абонентов "Херсоноблэнерго". Удар террористов вывел из строя электроподстанцию 35 киловатт", - написал Сальдо.Как уточнил губернатор, проблемы с электричеством коснулись семи населённых пунктов: Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Малая Кардашинка, Большая Кардашинка, Коханы, Гладковка.
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области
Сальдо: 4 тыс абонентов в Херсонской области остались без света после атаки ВСУ