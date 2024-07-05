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ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 05.07.2024 (обновлено: 12:27 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/obstrel-1957596007.html
ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области - РИА Новости, 05.07.2024
ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области, перебои со светом коснулись семи населённых пунктов, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:16
2024-07-05T12:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области, перебои со светом коснулись семи населённых пунктов, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Обстрел киевских боевиков повредил электросети в Голопристанском округе, без света остались 4087 абонентов "Херсоноблэнерго". Удар террористов вывел из строя электроподстанцию 35 киловатт", - написал Сальдо.Как уточнил губернатор, проблемы с электричеством коснулись семи населённых пунктов: Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Малая Кардашинка, Большая Кардашинка, Коханы, Гладковка.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области

Сальдо: 4 тыс абонентов в Херсонской области остались без света после атаки ВСУ

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области, перебои со светом коснулись семи населённых пунктов, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Обстрел киевских боевиков повредил электросети в Голопристанском округе, без света остались 4087 абонентов "Херсоноблэнерго". Удар террористов вывел из строя электроподстанцию 35 киловатт", - написал Сальдо.
Как уточнил губернатор, проблемы с электричеством коснулись семи населённых пунктов: Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Малая Кардашинка, Большая Кардашинка, Коханы, Гладковка.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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