https://ria.ru/20240705/obrazovanie-1957776036.html

Правительство распорядилось реорганизовать "Университет Дубна"

Правительство распорядилось реорганизовать "Университет Дубна" - РИА Новости, 05.07.2024

Правительство распорядилось реорганизовать "Университет Дубна"

Кабмин РФ распорядился реорганизовать ФГБОУ "Университет Дубна" путем выделения из него образовательного учреждения "Подмосковный политехнический колледж",... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:47

2024-07-05T20:47

2024-07-05T20:47

общество

россия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570282479_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_885c4711bcf7e800db5cf27b06eed62d.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кабмин РФ распорядился реорганизовать ФГБОУ "Университет Дубна" путем выделения из него образовательного учреждения "Подмосковный политехнический колледж", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Реорганизовать федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Университет "Дубна" в форме выделения из него федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Подмосковный политехнический колледж", - говорится в распоряжении. Согласно документу, Минобрнауки поручено осуществлять функции учредителя колледжа, утвердить его устав и обеспечить государственную регистрацию колледжа. Росимуществу кабмин РФ поручил предоставить колледжу земельные участки.

https://ria.ru/20230926/obrazovanie-1898804471.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)