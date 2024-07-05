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Правительство распорядилось реорганизовать "Университет Дубна" - РИА Новости, 05.07.2024
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20:47 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/obrazovanie-1957776036.html
Правительство распорядилось реорганизовать "Университет Дубна"
Правительство распорядилось реорганизовать "Университет Дубна" - РИА Новости, 05.07.2024
Правительство распорядилось реорганизовать "Университет Дубна"
Кабмин РФ распорядился реорганизовать ФГБОУ "Университет Дубна" путем выделения из него образовательного учреждения "Подмосковный политехнический колледж",... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:47
2024-07-05T20:47
общество
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кабмин РФ распорядился реорганизовать ФГБОУ "Университет Дубна" путем выделения из него образовательного учреждения "Подмосковный политехнический колледж", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Реорганизовать федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Университет "Дубна" в форме выделения из него федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Подмосковный политехнический колледж", - говорится в распоряжении. Согласно документу, Минобрнауки поручено осуществлять функции учредителя колледжа, утвердить его устав и обеспечить государственную регистрацию колледжа. Росимуществу кабмин РФ поручил предоставить колледжу земельные участки.
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общество, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Общество, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Правительство распорядилось реорганизовать "Университет Дубна"

Правительство распорядилось учредить "Подмосковный политехнический колледж"

© Фото : предоставлено Государственным университетом "Дубна"Главный учебный корпус "Университета Дубна"
Главный учебный корпус Университета Дубна - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : предоставлено Государственным университетом "Дубна"
Главный учебный корпус "Университета Дубна". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кабмин РФ распорядился реорганизовать ФГБОУ "Университет Дубна" путем выделения из него образовательного учреждения "Подмосковный политехнический колледж", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Реорганизовать федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Университет "Дубна" в форме выделения из него федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Подмосковный политехнический колледж", - говорится в распоряжении.
Согласно документу, Минобрнауки поручено осуществлять функции учредителя колледжа, утвердить его устав и обеспечить государственную регистрацию колледжа. Росимуществу кабмин РФ поручил предоставить колледжу земельные участки.
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ОбществоРоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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