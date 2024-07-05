https://ria.ru/20240705/obeskurazhivajusche-1957552229.html

"Обескураживающе". Поступок командования ВСУ вызвал тревогу в ФРГ

"Обескураживающе". Поступок командования ВСУ вызвал тревогу в ФРГ - РИА Новости, 05.07.2024

"Обескураживающе". Поступок командования ВСУ вызвал тревогу в ФРГ

Поэтому трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолеты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае, после этой... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:49

2024-07-05T08:49

2024-07-05T11:14

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

полтавская область

су-27

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ошибка командования ВСУ в Полтавской области, позволившая России нанести болезненный удар, дорого обойдется Украине, пишет ZDF."Поэтому трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолеты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае, после этой атаки Украине придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда", — говорится в публикации.В статье раскритиковали Украину за отсутствие защитных мер аэропорта."Удивительно и обескураживающе, что после двух лет войны многие из оставшихся украинских боевых самолетов все еще оставались без каких-либо защитных мер", — пишет ZDF.Предстоящее расследование должно прояснить, было ли это результатом халатности, отмечает издание.На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.Во вторник российские военные в результате удара по аэродрому Миргород уничтожили пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957560000.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957574742.html

украина

полтавская область

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в мире, украина, вооруженные силы украины, полтавская область, су-27