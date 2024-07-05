"Обескураживающе". Поступок командования ВСУ вызвал тревогу в ФРГ
ZDF: ошибка командования ВСУ в Полтавской области дорого обойдется Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ошибка командования ВСУ в Полтавской области, позволившая России нанести болезненный удар, дорого обойдется Украине, пишет ZDF.
"Поэтому трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолеты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае, после этой атаки Украине придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда", — говорится в публикации.
"Поэтому трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолеты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае, после этой атаки Украине придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда", — говорится в публикации.
В статье раскритиковали Украину за отсутствие защитных мер аэропорта.
"Удивительно и обескураживающе, что после двух лет войны многие из оставшихся украинских боевых самолетов все еще оставались без каких-либо защитных мер", — пишет ZDF.
Предстоящее расследование должно прояснить, было ли это результатом халатности, отмечает издание.
На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.
"Удивительно и обескураживающе, что после двух лет войны многие из оставшихся украинских боевых самолетов все еще оставались без каких-либо защитных мер", — пишет ZDF.
Предстоящее расследование должно прояснить, было ли это результатом халатности, отмечает издание.
На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.
Во вторник российские военные в результате удара по аэродрому Миргород уничтожили пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения.