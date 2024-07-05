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"Обескураживающе". Поступок командования ВСУ вызвал тревогу в ФРГ - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 05.07.2024 (обновлено: 11:14 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/obeskurazhivajusche-1957552229.html
"Обескураживающе". Поступок командования ВСУ вызвал тревогу в ФРГ
"Обескураживающе". Поступок командования ВСУ вызвал тревогу в ФРГ - РИА Новости, 05.07.2024
"Обескураживающе". Поступок командования ВСУ вызвал тревогу в ФРГ
Поэтому трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолеты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае, после этой... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:49
2024-07-05T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
полтавская область
су-27
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ошибка командования ВСУ в Полтавской области, позволившая России нанести болезненный удар, дорого обойдется Украине, пишет ZDF."Поэтому трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолеты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае, после этой атаки Украине придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда", — говорится в публикации.В статье раскритиковали Украину за отсутствие защитных мер аэропорта."Удивительно и обескураживающе, что после двух лет войны многие из оставшихся украинских боевых самолетов все еще оставались без каких-либо защитных мер", — пишет ZDF.Предстоящее расследование должно прояснить, было ли это результатом халатности, отмечает издание.На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.Во вторник российские военные в результате удара по аэродрому Миргород уничтожили пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957560000.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, полтавская область, су-27
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Полтавская область, Су-27
"Обескураживающе". Поступок командования ВСУ вызвал тревогу в ФРГ

ZDF: ошибка командования ВСУ в Полтавской области дорого обойдется Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ошибка командования ВСУ в Полтавской области, позволившая России нанести болезненный удар, дорого обойдется Украине, пишет ZDF.

"Поэтому трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолеты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае, после этой атаки Украине придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда", — говорится в публикации.
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Вчера, 09:28
В статье раскритиковали Украину за отсутствие защитных мер аэропорта.

"Удивительно и обескураживающе, что после двух лет войны многие из оставшихся украинских боевых самолетов все еще оставались без каких-либо защитных мер", — пишет ZDF.

Предстоящее расследование должно прояснить, было ли это результатом халатности, отмечает издание.

На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.
Во вторник российские военные в результате удара по аэродрому Миргород уничтожили пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныПолтавская областьСу-27
 
 
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