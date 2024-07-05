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Полиция в Миссури задержала "НЛО" - РИА Новости, 05.07.2024
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20:38 05.07.2024 (обновлено: 22:11 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/nlo-1957774497.html
Полиция в Миссури задержала "НЛО"
Полиция в Миссури задержала "НЛО" - РИА Новости, 05.07.2024
Полиция в Миссури задержала "НЛО"
В округе Кроуфорд, штат Миссури, полицейские остановили на магистрали странный автомобиль, похожий на летающую тарелку, который нарушил правила дорожного... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:38
2024-07-05T22:11
миссури
нью-мексико
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В округе Кроуфорд, штат Миссури, полицейские остановили на магистрали странный автомобиль, похожий на летающую тарелку, который нарушил правила дорожного движения, сообщает New York Post."Космический автомобиль" направлялся в Розуэлл, штат Нью-Мексико, через округ Кроуфорд на фестиваль в пятницу вечером", — говорится в материале.Отмечается, что средство передвижения остановили из-за пересечения полосы в неположенном месте и просроченного номерного знака Индианы. Сотрудники полиции сделали несколько фотографий с автомобилем и пошутили, что "дружелюбные гуманоиды пришли с миром".За нарушение водителю вынесли письменное предупреждение.
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миссури, нью-мексико, индиана
Миссури, Нью-Мексико, Индиана
Полиция в Миссури задержала "НЛО"

NYT: полиция в Миссури остановила на дороге автомобиль, похожий на НЛО

© Фото : Crawford County Sheriff's Office, MissouriСотрудники полиции штата Миссури остановили "НЛО"
Сотрудники полиции штата Миссури остановили НЛО - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Crawford County Sheriff's Office, Missouri
Сотрудники полиции штата Миссури остановили "НЛО"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В округе Кроуфорд, штат Миссури, полицейские остановили на магистрали странный автомобиль, похожий на летающую тарелку, который нарушил правила дорожного движения, сообщает New York Post.

"Космический автомобиль" направлялся в Розуэлл, штат Нью-Мексико, через округ Кроуфорд на фестиваль в пятницу вечером", — говорится в материале.

Отмечается, что средство передвижения остановили из-за пересечения полосы в неположенном месте и просроченного номерного знака Индианы. Сотрудники полиции сделали несколько фотографий с автомобилем и пошутили, что "дружелюбные гуманоиды пришли с миром".

За нарушение водителю вынесли письменное предупреждение.
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