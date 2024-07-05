https://ria.ru/20240705/nlo-1957774497.html

Полиция в Миссури задержала "НЛО"

Полиция в Миссури задержала "НЛО" - РИА Новости, 05.07.2024

Полиция в Миссури задержала "НЛО"

В округе Кроуфорд, штат Миссури, полицейские остановили на магистрали странный автомобиль, похожий на летающую тарелку, который нарушил правила дорожного... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:38

2024-07-05T20:38

2024-07-05T22:11

миссури

нью-мексико

индиана

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В округе Кроуфорд, штат Миссури, полицейские остановили на магистрали странный автомобиль, похожий на летающую тарелку, который нарушил правила дорожного движения, сообщает New York Post."Космический автомобиль" направлялся в Розуэлл, штат Нью-Мексико, через округ Кроуфорд на фестиваль в пятницу вечером", — говорится в материале.Отмечается, что средство передвижения остановили из-за пересечения полосы в неположенном месте и просроченного номерного знака Индианы. Сотрудники полиции сделали несколько фотографий с автомобилем и пошутили, что "дружелюбные гуманоиды пришли с миром".За нарушение водителю вынесли письменное предупреждение.

https://ria.ru/20240621/pentagon-1954588448.html

миссури

нью-мексико

индиана

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миссури, нью-мексико, индиана