Полиция в Миссури задержала "НЛО"
NYT: полиция в Миссури остановила на дороге автомобиль, похожий на НЛО
© Фото : Crawford County Sheriff's Office, MissouriСотрудники полиции штата Миссури остановили "НЛО"
© Фото : Crawford County Sheriff's Office, Missouri
Сотрудники полиции штата Миссури остановили "НЛО"
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В округе Кроуфорд, штат Миссури, полицейские остановили на магистрали странный автомобиль, похожий на летающую тарелку, который нарушил правила дорожного движения, сообщает New York Post.
"Космический автомобиль" направлялся в Розуэлл, штат Нью-Мексико, через округ Кроуфорд на фестиваль в пятницу вечером", — говорится в материале.
Отмечается, что средство передвижения остановили из-за пересечения полосы в неположенном месте и просроченного номерного знака Индианы. Сотрудники полиции сделали несколько фотографий с автомобилем и пошутили, что "дружелюбные гуманоиды пришли с миром".
За нарушение водителю вынесли письменное предупреждение.
"Космический автомобиль" направлялся в Розуэлл, штат Нью-Мексико, через округ Кроуфорд на фестиваль в пятницу вечером", — говорится в материале.
Отмечается, что средство передвижения остановили из-за пересечения полосы в неположенном месте и просроченного номерного знака Индианы. Сотрудники полиции сделали несколько фотографий с автомобилем и пошутили, что "дружелюбные гуманоиды пришли с миром".
За нарушение водителю вынесли письменное предупреждение.