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Опрос показал, как американцы относятся к НАТО - РИА Новости, 05.07.2024
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16:13 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/nato-1957704132.html
Опрос показал, как американцы относятся к НАТО
Опрос показал, как американцы относятся к НАТО - РИА Новости, 05.07.2024
Опрос показал, как американцы относятся к НАТО
Более 65% граждан США считают, что Североатлантический альянс необходим для безопасности их страны, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:13
2024-07-05T16:13
в мире
сша
европа
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 65% граждан США считают, что Североатлантический альянс необходим для безопасности их страны, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с Чикагским советом по глобальным вопросам. Экс-президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. "Две трети от всего населения США (67%), включая 83% демократов, 61% республиканцев и 60% независимых (избирателей - ред.) говорят, что НАТО все еще важна для безопасности США", - говорится в опубликованном газетой Politico докладе с результатами опроса. Кроме того, 52% американцев считают, что сотрудничество между США и Европой в рамках НАТО делает США более безопасной страной. При этом 11% говорят, что такое сотрудничество ослабляет безопасность страны, 35% респондентов считают, что оно не имеет значения для безопасности страны. Согласно опросу, 34% американцев считают необходимым укрепить существующие альянсы, в которых состоят США, 44% хотят расширения этих альянсов даже при условии, что это будет подразумевать дополнительные обязательства в сфере безопасности. Более половины американцев (62%) поддерживают применение убеждения и дипломатии, чтобы стимулировать союзников по НАТО увеличить в их странах траты на оборону, при этом 34% считают необходимым для США отозвать гарантии безопасности, пока союзники не увеличат расходы на оборону. Опрос проводился с 31 мая по 2 июня. В опросе приняли участие 1017 взрослых американцев. Статистическая погрешность не превышает 3.3 процентных пункта.
https://ria.ru/20240213/nato-1927023790.html
https://ria.ru/20240705/nato-1957671250.html
https://ria.ru/20240411/tramp-1939375644.html
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60
353
60
в мире, сша, европа, дональд трамп, нато, politico
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Politico
Опрос показал, как американцы относятся к НАТО

Ipsos: более 65% американцев считают, что НАТО необходим для безопасности страны

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 65% граждан США считают, что Североатлантический альянс необходим для безопасности их страны, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с Чикагским советом по глобальным вопросам.
Экс-президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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"Две трети от всего населения США (67%), включая 83% демократов, 61% республиканцев и 60% независимых (избирателей - ред.) говорят, что НАТО все еще важна для безопасности США", - говорится в опубликованном газетой Politico докладе с результатами опроса.
Кроме того, 52% американцев считают, что сотрудничество между США и Европой в рамках НАТО делает США более безопасной страной. При этом 11% говорят, что такое сотрудничество ослабляет безопасность страны, 35% респондентов считают, что оно не имеет значения для безопасности страны.
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Согласно опросу, 34% американцев считают необходимым укрепить существующие альянсы, в которых состоят США, 44% хотят расширения этих альянсов даже при условии, что это будет подразумевать дополнительные обязательства в сфере безопасности.
Более половины американцев (62%) поддерживают применение убеждения и дипломатии, чтобы стимулировать союзников по НАТО увеличить в их странах траты на оборону, при этом 34% считают необходимым для США отозвать гарантии безопасности, пока союзники не увеличат расходы на оборону.
Опрос проводился с 31 мая по 2 июня. В опросе приняли участие 1017 взрослых американцев. Статистическая погрешность не превышает 3.3 процентных пункта.
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