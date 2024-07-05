Опрос показал, как американцы относятся к НАТО
Ipsos: более 65% американцев считают, что НАТО необходим для безопасности страны
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 65% граждан США считают, что Североатлантический альянс необходим для безопасности их страны, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с Чикагским советом по глобальным вопросам.
Экс-президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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Кроме того, 52% американцев считают, что сотрудничество между США и Европой в рамках НАТО делает США более безопасной страной. При этом 11% говорят, что такое сотрудничество ослабляет безопасность страны, 35% респондентов считают, что оно не имеет значения для безопасности страны.
Согласно опросу, 34% американцев считают необходимым укрепить существующие альянсы, в которых состоят США, 44% хотят расширения этих альянсов даже при условии, что это будет подразумевать дополнительные обязательства в сфере безопасности.
Более половины американцев (62%) поддерживают применение убеждения и дипломатии, чтобы стимулировать союзников по НАТО увеличить в их странах траты на оборону, при этом 34% считают необходимым для США отозвать гарантии безопасности, пока союзники не увеличат расходы на оборону.
Опрос проводился с 31 мая по 2 июня. В опросе приняли участие 1017 взрослых американцев. Статистическая погрешность не превышает 3.3 процентных пункта.
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