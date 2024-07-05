https://ria.ru/20240705/muzeykazachestva-1957558881.html

Центральный музей российского казачества откроется в декабре 2024 года

Центральный музей российского казачества откроется в декабре 2024 года - РИА Новости, 05.07.2024

Центральный музей российского казачества откроется в декабре 2024 года

Государственный Исторический музей (ГИМ) откроет Центральный музей российского казачества в Большом Левшинском переулке в Москве в декабре 2024 года, на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:23

2024-07-05T09:23

2024-07-05T09:23

музейные маршруты россии

алексей левыкин

исторический музей

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Государственный Исторический музей (ГИМ) откроет Центральный музей российского казачества в Большом Левшинском переулке в Москве в декабре 2024 года, на сегодняшний день завершена реставрация фасадов здания, передает корреспондент РИА Новости."Здесь будет находиться Центральный музей российского казачества. Мы ведем работу по созданию этого музея с 2017 года. В нашей стране находятся очень интересные, хорошие музеи, посвященные истории казачества: Музей донского казачества в Новочеркасске, Краеведческий музей Фелицына в Краснодаре, который рассказывает о донском и кубанском казачестве. Но единого музея (истории казачества - ред.) не существовало", - сказал генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин на пресс-брифинге.По его словам, в экспозицию нового музея войдет около 800 памятников, рассказывающих историю казаков, начиная с первых упоминаний XV века и заканчивая XXI веком."Мы постараемся рассказать об очень сложных, тонких вопросах, связанных с происхождением казаков, с событиями Гражданской войны, революции, расказачиванием, Великой Отечественной войной. Конечно, будем заканчивать рассказ теми событиями, свидетелями которых мы являемся, - об участии казачьих формирований в специальной военной операции", - добавил Левыкин.Глава ГИМа также отметил, что общая площадь будущего музея, с учетом размещения общественных помещений для работы с посетителями и служебных помещений для сотрудников музея составит около 1,6 тысячи квадратных метров, экспозиции займет около 400 из них.Реставрацией здания занимаются специалисты Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ). По словам его генерального директора Алексея Пахомова, музей будет оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. "Они смогут его посещать без помощи других людей", - подчеркнул он.Центральный музей российского казачества откроется в старинном особняке в Большом Левшинском переулке в Москве, где до революции 1917 года располагалось Дворцовое ведомство. Особняк построен в классическом стиле в конце XVIII-начале XIX веков и является памятником культурного наследия федерального значения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей левыкин, исторический музей, москва