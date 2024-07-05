https://ria.ru/20240705/mosvodostok-1958299144.html

Специалисты Мосводостока откачивают воду на участке Борисовского шоссе

Специалисты Мосводостока откачивают воду на участке Борисовского шоссе - РИА Новости, 08.07.2024

Специалисты Мосводостока откачивают воду на участке Борисовского шоссе

Специалисты Мосводостока откачивают воду в низинном участке дорожной сети на Боровском шоссе, сообщает Telegram-канал ведомства. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-05T19:18

2024-07-05T19:18

2024-07-08T17:15

новости подмосковья

москва

мосводосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты Мосводостока откачивают воду в низинном участке дорожной сети на Боровском шоссе, сообщает Telegram-канал ведомства. "В настоящее время специалисты предприятия выполняют откачку воды в низинном участке дорожной сети на Боровском шоссе. Сотрудниками используется мощная насосная техника в количестве трех дренажных установок", - говорится в сообщении. Ранее МЧС России предупредило, что жизнеобеспечение сразу 12 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов страны, в том числе Москвы и Подмосковья, может быть нарушено в пятницу из-за сильных ливней с грозами и градом и штормового ветра, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду.

https://ria.ru/20240702/podmoskove-1956844380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)