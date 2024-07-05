Рейтинг@Mail.ru
Специалисты Мосводостока откачивают воду на участке Борисовского шоссе - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:18 05.07.2024 (обновлено: 17:15 08.07.2024)
https://ria.ru/20240705/mosvodostok-1958299144.html
Специалисты Мосводостока откачивают воду на участке Борисовского шоссе
Специалисты Мосводостока откачивают воду на участке Борисовского шоссе - РИА Новости, 08.07.2024
Специалисты Мосводостока откачивают воду на участке Борисовского шоссе
Специалисты Мосводостока откачивают воду в низинном участке дорожной сети на Боровском шоссе, сообщает Telegram-канал ведомства. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-05T19:18
2024-07-08T17:15
новости подмосковья
москва
мосводосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861858471_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_7d0b985da9f390620832b8d798992f31.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты Мосводостока откачивают воду в низинном участке дорожной сети на Боровском шоссе, сообщает Telegram-канал ведомства. "В настоящее время специалисты предприятия выполняют откачку воды в низинном участке дорожной сети на Боровском шоссе. Сотрудниками используется мощная насосная техника в количестве трех дренажных установок", - говорится в сообщении. Ранее МЧС России предупредило, что жизнеобеспечение сразу 12 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов страны, в том числе Москвы и Подмосковья, может быть нарушено в пятницу из-за сильных ливней с грозами и градом и штормового ветра, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду.
https://ria.ru/20240702/podmoskove-1956844380.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861858471_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_ed949e4580eb957f1564d99554713f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосводосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости Подмосковья, Москва, Мосводосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Специалисты Мосводостока откачивают воду на участке Борисовского шоссе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник ГУП "Мосводосток"
Сотрудник ГУП Мосводосток - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГУП "Мосводосток"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты Мосводостока откачивают воду в низинном участке дорожной сети на Боровском шоссе, сообщает Telegram-канал ведомства.
"В настоящее время специалисты предприятия выполняют откачку воды в низинном участке дорожной сети на Боровском шоссе. Сотрудниками используется мощная насосная техника в количестве трех дренажных установок", - говорится в сообщении.
Человек разводит костер в лесу - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Более 2100 нарушений пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья
2 июля, 13:19
Ранее МЧС России предупредило, что жизнеобеспечение сразу 12 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов страны, в том числе Москвы и Подмосковья, может быть нарушено в пятницу из-за сильных ливней с грозами и градом и штормового ветра, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду.
 
Новости ПодмосковьяМоскваМосводостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала