https://ria.ru/20240705/moskva-1957707427.html

В центре Москвы 50 человек эвакуировали из-за кондиционера

В центре Москвы 50 человек эвакуировали из-за кондиционера - РИА Новости, 05.07.2024

В центре Москвы 50 человек эвакуировали из-за кондиционера

Порядка 50 человек эвакуировали из шестиэтажного жилого дома на улице Остоженка в центре Москвы после того, как в здании загорелся кондиционер, рассказал РИА... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:24

2024-07-05T16:24

2024-07-05T16:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Порядка 50 человек эвакуировали из шестиэтажного жилого дома на улице Остоженка в центре Москвы после того, как в здании загорелся кондиционер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло короткое замыкание с последующим горением кондиционера на первом этаже шестиэтажного жилого дома по адресу: улица Остоженка, дом 7, строение 1", - сказал собеседник агентства.По предварительной, информации кондиционер мог "коротнуть" от жары. Возгорание на площади один квадратный метр было ликвидировали в 15.46. В целях безопасности из здания эвакуировали 50 человек, отметил представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20240704/metro-1957382193.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва