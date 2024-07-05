https://ria.ru/20240705/moskva-1957707427.html
В центре Москвы 50 человек эвакуировали из-за кондиционера
В центре Москвы 50 человек эвакуировали из-за кондиционера - РИА Новости, 05.07.2024
В центре Москвы 50 человек эвакуировали из-за кондиционера
Порядка 50 человек эвакуировали из шестиэтажного жилого дома на улице Остоженка в центре Москвы после того, как в здании загорелся кондиционер, рассказал РИА... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:24
2024-07-05T16:24
2024-07-05T16:24
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Порядка 50 человек эвакуировали из шестиэтажного жилого дома на улице Остоженка в центре Москвы после того, как в здании загорелся кондиционер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло короткое замыкание с последующим горением кондиционера на первом этаже шестиэтажного жилого дома по адресу: улица Остоженка, дом 7, строение 1", - сказал собеседник агентства.По предварительной, информации кондиционер мог "коротнуть" от жары. Возгорание на площади один квадратный метр было ликвидировали в 15.46. В целях безопасности из здания эвакуировали 50 человек, отметил представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20240704/metro-1957382193.html
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происшествия, москва
В центре Москвы 50 человек эвакуировали из-за кондиционера
В центре Москвы 50 человек эвакуировали из-за пожара, вызванного замыканием