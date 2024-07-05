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Москва систематизирует информацию о преступлениях Киева, сообщил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024
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13:15 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/moskva-1957635156.html
Москва систематизирует информацию о преступлениях Киева, сообщил Мирошник
Москва систематизирует информацию о преступлениях Киева, сообщил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024
Москва систематизирует информацию о преступлениях Киева, сообщил Мирошник
Москва работает над систематизацией собираемой информации о преступлениях киевского режима для предъявления всех доказательств в ходе судебных разбирательств и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:15
2024-07-05T13:15
москва
россия
родион мирошник
киев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва работает над систематизацией собираемой информации о преступлениях киевского режима для предъявления всех доказательств в ходе судебных разбирательств и на заседаниях международных организаций, сообщил в пятницу посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник. &quot;Что касается вопросов расследования и дальнейшего судебного преследования, то, мне кажется, сейчас у нас есть определенные потенциалы, определенные движения, … которые позволили бы систематизировать на федеральном уровне возможность официального сбора информации о преступлениях киевского режима, в первую очередь основываясь на стандартах доказывания, стандартах сбора материалов, которые можно использовать для судебных заседаний&quot;, - сказал Мирошник на брифинге.Мирошник добавил, что и на судебных заседаниях, и на заседаниях международных организаций важно представить эту информацию в систематизированном виде таким образом, чтобы это не вызвало каких-либо сомнений по крайней мере "у государств-партнеров, государств мирового большинства, которые готовы воспринимать все то, что происходит на этих территориях и все то, что совершает киевский режим".
https://ria.ru/20240123/tribunal-1922928156.html
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москва, россия, родион мирошник, киев
Москва, Россия, Родион Мирошник, Киев
Москва систематизирует информацию о преступлениях Киева, сообщил Мирошник

Мирошник: Москва систематизирует информацию о преступлениях Киева для суда

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва работает над систематизацией собираемой информации о преступлениях киевского режима для предъявления всех доказательств в ходе судебных разбирательств и на заседаниях международных организаций, сообщил в пятницу посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник.
«

"Что касается вопросов расследования и дальнейшего судебного преследования, то, мне кажется, сейчас у нас есть определенные потенциалы, определенные движения, … которые позволили бы систематизировать на федеральном уровне возможность официального сбора информации о преступлениях киевского режима, в первую очередь основываясь на стандартах доказывания, стандартах сбора материалов, которые можно использовать для судебных заседаний", - сказал Мирошник на брифинге.

Мирошник добавил, что и на судебных заседаниях, и на заседаниях международных организаций важно представить эту информацию в систематизированном виде таким образом, чтобы это не вызвало каких-либо сомнений по крайней мере "у государств-партнеров, государств мирового большинства, которые готовы воспринимать все то, что происходит на этих территориях и все то, что совершает киевский режим".
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