https://ria.ru/20240705/moskva-1957635156.html

Москва систематизирует информацию о преступлениях Киева, сообщил Мирошник

Москва систематизирует информацию о преступлениях Киева, сообщил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024

Москва систематизирует информацию о преступлениях Киева, сообщил Мирошник

Москва работает над систематизацией собираемой информации о преступлениях киевского режима для предъявления всех доказательств в ходе судебных разбирательств и... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:15

2024-07-05T13:15

2024-07-05T13:15

москва

россия

родион мирошник

киев

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва работает над систематизацией собираемой информации о преступлениях киевского режима для предъявления всех доказательств в ходе судебных разбирательств и на заседаниях международных организаций, сообщил в пятницу посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник. "Что касается вопросов расследования и дальнейшего судебного преследования, то, мне кажется, сейчас у нас есть определенные потенциалы, определенные движения, … которые позволили бы систематизировать на федеральном уровне возможность официального сбора информации о преступлениях киевского режима, в первую очередь основываясь на стандартах доказывания, стандартах сбора материалов, которые можно использовать для судебных заседаний", - сказал Мирошник на брифинге.Мирошник добавил, что и на судебных заседаниях, и на заседаниях международных организаций важно представить эту информацию в систематизированном виде таким образом, чтобы это не вызвало каких-либо сомнений по крайней мере "у государств-партнеров, государств мирового большинства, которые готовы воспринимать все то, что происходит на этих территориях и все то, что совершает киевский режим".

https://ria.ru/20240123/tribunal-1922928156.html

москва

россия

киев

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