В Молдавии заявили, что не могут обсуждать вхождение в ЕС без Приднестровья
Вице-премьер Герасимова: Молдавия не может обсуждать вхождение в ЕС без ПМР
© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова заявила в эфире телеканала Pro TV, что Кишинев не может позволить себе вхождение в Евросоюз без Приднестровья.
"Существует риск незаинтересованности в участии в процессе, но есть рациональные экономические интересы, приднестровские экономические агенты должны быть заинтересованы в евроинтеграции. Молдавия должна войти в ЕС как унитарное государство, мы не можем сейчас обсуждать вероятное присоединение Приднестровья позднее. Нас пригласили войти в ЕС как унитарное государство", - заявила Герасимова.
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По ее словам, власти уже предложили Тирасполю обсудит возможное сотрудничество в этой сфере, сейчас они ждут ответа. Пока речь идет о диалоге на техническом уровне. "Приднестровский регион должен соблюдать европейское законодательство как часть Молдавии, если хочет быть частью процесса евроинтеграции. Мы со своей стороны развиваем механизм обменом информации, чтобы делиться с так называемыми властями Тирасполя информацией из Брюсселя", - добавила вице-премьер.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.