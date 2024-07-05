https://ria.ru/20240705/mironov-1957780598.html

Миронов Призвал Орбана ехать в Вашингтон для достижения мира на Украине

Миронов Призвал Орбана ехать в Вашингтон для достижения мира на Украине - РИА Новости, 05.07.2024

Миронов Призвал Орбана ехать в Вашингтон для достижения мира на Украине

Для мира на Украине премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нужно ехать в Вашингтон, а не в Брюссель или Киев, написал глава СРЗП Сергей Миронов в своем... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:21

2024-07-05T21:21

2024-07-05T21:21

в мире

венгрия

вашингтон (штат)

брюссель

виктор орбан

владимир путин

сергей миронов

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Для мира на Украине премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нужно ехать в Вашингтон, а не в Брюссель или Киев, написал глава СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу посетил Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. "Для мира, я уверен, нужно ехать в Вашингтон, а не в Киев или Брюссель. Но американские лидеры сейчас заняты борьбой за власть, и мирные переговоры им только мешают", - написал он. Он отметил, что к разговорам о мире обязательно вернутся, не в этом, так в следующем году. "К тому времени российская армия выполнит задачу по освобождению территории. И тогда переговоры, как сказал Владимир Путин, будут вестись на новых условиях с легитимными представителями", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html

https://ria.ru/20240705/orban-1957742946.html

венгрия

вашингтон (штат)

брюссель

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, вашингтон (штат), брюссель, виктор орбан, владимир путин, сергей миронов, визит орбана в россию, украина