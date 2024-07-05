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Миронов Призвал Орбана ехать в Вашингтон для достижения мира на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
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21:21 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/mironov-1957780598.html
Миронов Призвал Орбана ехать в Вашингтон для достижения мира на Украине
Миронов Призвал Орбана ехать в Вашингтон для достижения мира на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Миронов Призвал Орбана ехать в Вашингтон для достижения мира на Украине
Для мира на Украине премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нужно ехать в Вашингтон, а не в Брюссель или Киев, написал глава СРЗП Сергей Миронов в своем... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:21
2024-07-05T21:21
в мире
венгрия
вашингтон (штат)
брюссель
виктор орбан
владимир путин
сергей миронов
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Для мира на Украине премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нужно ехать в Вашингтон, а не в Брюссель или Киев, написал глава СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу посетил Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. "Для мира, я уверен, нужно ехать в Вашингтон, а не в Киев или Брюссель. Но американские лидеры сейчас заняты борьбой за власть, и мирные переговоры им только мешают", - написал он. Он отметил, что к разговорам о мире обязательно вернутся, не в этом, так в следующем году. "К тому времени российская армия выполнит задачу по освобождению территории. И тогда переговоры, как сказал Владимир Путин, будут вестись на новых условиях с легитимными представителями", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html
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в мире, венгрия, вашингтон (штат), брюссель, виктор орбан, владимир путин, сергей миронов, визит орбана в россию, украина
В мире, Венгрия, Вашингтон (штат), Брюссель, Виктор Орбан, Владимир Путин, Сергей Миронов, Визит Орбана в Россию, Украина
Миронов Призвал Орбана ехать в Вашингтон для достижения мира на Украине

Миронов считает, что для мира на Украине Орбану нужно ехать в США, а не в Киев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Для мира на Украине премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нужно ехать в Вашингтон, а не в Брюссель или Киев, написал глава СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу посетил Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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"Для мира, я уверен, нужно ехать в Вашингтон, а не в Киев или Брюссель. Но американские лидеры сейчас заняты борьбой за власть, и мирные переговоры им только мешают", - написал он.
Он отметил, что к разговорам о мире обязательно вернутся, не в этом, так в следующем году.
"К тому времени российская армия выполнит задачу по освобождению территории. И тогда переговоры, как сказал Владимир Путин, будут вестись на новых условиях с легитимными представителями", - добавил депутат.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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В миреВенгрияВашингтон (штат)БрюссельВиктор ОрбанВладимир ПутинСергей МироновВизит Орбана в РоссиюУкраина
 
 
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