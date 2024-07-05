Группировка войск "Юг" освободила Спорное и район Новый города Часов Яр
Минобороны: группировка войск "Юг" освободила Спорное и район Новый Часова Яра
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" за прошедшую неделю освободили Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР, потери противника составили до 3845 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
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"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 29 июня по 5 июля.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также отразили 18 контратак штурмовых групп противника.
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"Потери ВСУ составили до 3845 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
Также группировка "Юг" уничтожила восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов ВСУ.
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