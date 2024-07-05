https://ria.ru/20240705/minoborony-1957650915.html

Группировка войск "Юг" освободила Спорное и район Новый города Часов Яр

Группировка войск "Юг" освободила Спорное и район Новый города Часов Яр - РИА Новости, 05.07.2024

Группировка войск "Юг" освободила Спорное и район Новый города Часов Яр

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" за прошедшую неделю освободили Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР, потери противника составили до 3845 РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:53

2024-07-05T13:53

2024-07-05T14:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" за прошедшую неделю освободили Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР, потери противника составили до 3845 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 29 июня по 5 июля.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также отразили 18 контратак штурмовых групп противника."Потери ВСУ составили до 3845 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.Также группировка "Юг" уничтожила восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

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вооруженные силы украины, россия