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Группировка войск "Юг" освободила Спорное и район Новый города Часов Яр - РИА Новости, 05.07.2024
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13:53 05.07.2024 (обновлено: 14:35 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/minoborony-1957650915.html
Группировка войск "Юг" освободила Спорное и район Новый города Часов Яр
Группировка войск "Юг" освободила Спорное и район Новый города Часов Яр - РИА Новости, 05.07.2024
Группировка войск "Юг" освободила Спорное и район Новый города Часов Яр
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" за прошедшую неделю освободили Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР, потери противника составили до 3845 РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:53
2024-07-05T14:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" за прошедшую неделю освободили Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР, потери противника составили до 3845 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 29 июня по 5 июля.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также отразили 18 контратак штурмовых групп противника."Потери ВСУ составили до 3845 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.Также группировка "Юг" уничтожила восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка войск "Юг" освободила Спорное и район Новый города Часов Яр

Минобороны: группировка войск "Юг" освободила Спорное и район Новый Часова Яра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" за прошедшую неделю освободили Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР, потери противника составили до 3845 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 29 июня по 5 июля.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также отразили 18 контратак штурмовых групп противника.
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"Потери ВСУ составили до 3845 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
Также группировка "Юг" уничтожила восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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