https://ria.ru/20240705/minoborony-1957649734.html

Подразделения "Запад" за неделю взяли под контроль Степовую Новоселовку

Подразделения "Запад" за неделю взяли под контроль Степовую Новоселовку - РИА Новости, 05.07.2024

Подразделения "Запад" за неделю взяли под контроль Степовую Новоселовку

Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Степовую Новоселовку Харьковской области и улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:49

2024-07-05T13:49

2024-07-05T14:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Степовую Новоселовку Харьковской области и улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 3580 военнослужащих, танк, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли за неделю до 3580 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, четыре боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 27 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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