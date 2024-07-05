https://ria.ru/20240705/minoborony-1957649734.html
Подразделения "Запад" за неделю взяли под контроль Степовую Новоселовку
Подразделения "Запад" за неделю взяли под контроль Степовую Новоселовку - РИА Новости, 05.07.2024
Подразделения "Запад" за неделю взяли под контроль Степовую Новоселовку
Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Степовую Новоселовку Харьковской области и улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:49
2024-07-05T13:49
2024-07-05T14:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Степовую Новоселовку Харьковской области и улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 3580 военнослужащих, танк, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли за неделю до 3580 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, четыре боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 27 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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Специальная военная операция на Украине
Подразделения "Запад" за неделю взяли под контроль Степовую Новоселовку
Минобороны: группировка "Запад" заняла Степовую Новоселовку Херсонской области
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Степовую Новоселовку Харьковской области и улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 3580 военнослужащих, танк, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли за неделю до 3580 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, четыре боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 27 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.