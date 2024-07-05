https://ria.ru/20240705/minenergo-1957637181.html
Минэнерго рекомендовало увеличить биржевые продажи бензина
Минэнерго рекомендовало увеличить биржевые продажи бензина - РИА Новости, 05.07.2024
Минэнерго рекомендовало увеличить биржевые продажи бензина
Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж бензина марок Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива, сообщило... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:23
2024-07-05T13:23
2024-07-05T13:23
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж бензина марок Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива, сообщило министерство. "Нефтяным компаниям рекомендовано в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж Аи-92, Аи-95, а также дизельного топлива", - говорится в сообщении Минэнерго.
https://ria.ru/20240703/toplivo-1957096422.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95
Минэнерго рекомендовало увеличить биржевые продажи бензина
Минэнерго рекомендовало увеличить объем биржевых продаж бензина Аи-92 и Аи-95