https://ria.ru/20240705/minenergo-1957637181.html

Минэнерго рекомендовало увеличить биржевые продажи бензина

Минэнерго рекомендовало увеличить биржевые продажи бензина - РИА Новости, 05.07.2024

Минэнерго рекомендовало увеличить биржевые продажи бензина

Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж бензина марок Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива, сообщило... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:23

2024-07-05T13:23

2024-07-05T13:23

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

аи-95

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж бензина марок Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива, сообщило министерство. "Нефтяным компаниям рекомендовано в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж Аи-92, Аи-95, а также дизельного топлива", - говорится в сообщении Минэнерго.

https://ria.ru/20240703/toplivo-1957096422.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95