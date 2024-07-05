https://ria.ru/20240705/migranty-1957698604.html
В Екатеринбурге выявили более 50 нелегальных мигрантов
В Екатеринбурге выявили более 50 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 05.07.2024
В Екатеринбурге выявили более 50 нелегальных мигрантов
Сотрудники правоохранительных органов выявили более 50 нелегальных мигрантов в ходе проверки в одном из микрорайонов Екатеринбурга, все они будут выдворены из... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:52
2024-07-05T15:52
2024-07-05T15:52
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валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов выявили более 50 нелегальных мигрантов в ходе проверки в одном из микрорайонов Екатеринбурга, все они будут выдворены из РФ, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, проверка в Академическом микрорайоне уральской столицы состоялась ранним утром в пятницу после жалоб местных жителей на появление мини-городка из строительных вагончиков, в которых с различными нарушениями проживает большое количество иностранных граждан из бывших союзных республик. "Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Информация бдительных жителей Академического о возможных нарушениях миграционного законодательства нашей страны, к сожалению, подтвердилась. Сыщики обнаружили и доставили в территориальный ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Как уточнил Горелых, в проверке участвовали сотрудники ФСБ, центра по противодействию экстремизму и подразделения по вопросам миграции ГУМВД области, а также бойцы СОБРа регионального управления Росгвардии.
https://ria.ru/20240503/vydvorenie-1943781169.html
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происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Валерий Горелых, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Екатеринбурге выявили более 50 нелегальных мигрантов
МВД Екатеринбурга выявило более 50 нелегальных мигрантов после жалоб жителей