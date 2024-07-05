https://ria.ru/20240705/migranty-1957698604.html

В Екатеринбурге выявили более 50 нелегальных мигрантов

В Екатеринбурге выявили более 50 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 05.07.2024

В Екатеринбурге выявили более 50 нелегальных мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов выявили более 50 нелегальных мигрантов в ходе проверки в одном из микрорайонов Екатеринбурга, все они будут выдворены из... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:52

2024-07-05T15:52

2024-07-05T15:52

происшествия

екатеринбург

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валерий горелых

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов выявили более 50 нелегальных мигрантов в ходе проверки в одном из микрорайонов Екатеринбурга, все они будут выдворены из РФ, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, проверка в Академическом микрорайоне уральской столицы состоялась ранним утром в пятницу после жалоб местных жителей на появление мини-городка из строительных вагончиков, в которых с различными нарушениями проживает большое количество иностранных граждан из бывших союзных республик. "Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Информация бдительных жителей Академического о возможных нарушениях миграционного законодательства нашей страны, к сожалению, подтвердилась. Сыщики обнаружили и доставили в территориальный ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Как уточнил Горелых, в проверке участвовали сотрудники ФСБ, центра по противодействию экстремизму и подразделения по вопросам миграции ГУМВД области, а также бойцы СОБРа регионального управления Росгвардии.

https://ria.ru/20240503/vydvorenie-1943781169.html

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происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)