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В Москве на ВДНХ отметят День Ивана Купалы
В Москве на ВДНХ отметят День Ивана Купалы - РИА Новости, 05.07.2024
В Москве на ВДНХ отметят День Ивана Купалы
Праздник в честь Дня Ивана Купалы, посвященного летнему солнцестоянию, пройдет 6-7 июля на Городской ферме на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба Городской... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:33
2024-07-05T16:33
2024-07-05T16:34
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Праздник в честь Дня Ивана Купалы, посвященного летнему солнцестоянию, пройдет 6-7 июля на Городской ферме на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба Городской фермы. "В эти выходные жители и гости российской столицы смогут погрузиться в атмосферу одного из самых древних народных праздников, посвященного летнему солнцестоянию, и узнать о его особенностях и традициях. Шестого-седьмого июля на Городской ферме на ВДНХ отметят День Ивана Купалы", - говорится в сообщении.Отмечается, что гостей ожидают необычные мастер-классы, спортивные эстафеты, красочное световое шоу и приятные подарки. В частности, гости Фермы смогут сплести свой венок из полевых цветов, дети - создать съедобный букет в горшочке. А также посетителям предложат сделать пряжу из овечьей шерсти и создать уникальную брошку.
https://ria.ru/20240701/moskva-1956605085.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве на ВДНХ отметят День Ивана Купалы
Праздник в честь Дня Ивана Купалы пройдет 6-7 июля на Городской ферме на ВДНХ