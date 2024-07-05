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В Москве на ВДНХ отметят День Ивана Купалы - РИА Новости, 05.07.2024
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16:33 05.07.2024 (обновлено: 16:34 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/kupala-1957711574.html
В Москве на ВДНХ отметят День Ивана Купалы
В Москве на ВДНХ отметят День Ивана Купалы - РИА Новости, 05.07.2024
В Москве на ВДНХ отметят День Ивана Купалы
Праздник в честь Дня Ивана Купалы, посвященного летнему солнцестоянию, пройдет 6-7 июля на Городской ферме на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба Городской... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:33
2024-07-05T16:34
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Праздник в честь Дня Ивана Купалы, посвященного летнему солнцестоянию, пройдет 6-7 июля на Городской ферме на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба Городской фермы. &quot;В эти выходные жители и гости российской столицы смогут погрузиться в атмосферу одного из самых древних народных праздников, посвященного летнему солнцестоянию, и узнать о его особенностях и традициях. Шестого-седьмого июля на Городской ферме на ВДНХ отметят День Ивана Купалы&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что гостей ожидают необычные мастер-классы, спортивные эстафеты, красочное световое шоу и приятные подарки. В частности, гости Фермы смогут сплести свой венок из полевых цветов, дети - создать съедобный букет в горшочке. А также посетителям предложат сделать пряжу из овечьей шерсти и создать уникальную брошку.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве на ВДНХ отметят День Ивана Купалы

Праздник в честь Дня Ивана Купалы пройдет 6-7 июля на Городской ферме на ВДНХ

© Фото : предоставлено пресс- службой ВДНХРазвлекательно-образовательный центр "Городская ферма" на ВДНХ
Развлекательно-образовательный центр Городская ферма на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : предоставлено пресс- службой ВДНХ
Развлекательно-образовательный центр "Городская ферма" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Праздник в честь Дня Ивана Купалы, посвященного летнему солнцестоянию, пройдет 6-7 июля на Городской ферме на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба Городской фермы.
«

"В эти выходные жители и гости российской столицы смогут погрузиться в атмосферу одного из самых древних народных праздников, посвященного летнему солнцестоянию, и узнать о его особенностях и традициях. Шестого-седьмого июля на Городской ферме на ВДНХ отметят День Ивана Купалы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гостей ожидают необычные мастер-классы, спортивные эстафеты, красочное световое шоу и приятные подарки. В частности, гости Фермы смогут сплести свой венок из полевых цветов, дети - создать съедобный букет в горшочке. А также посетителям предложат сделать пряжу из овечьей шерсти и создать уникальную брошку.
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