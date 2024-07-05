https://ria.ru/20240705/kupala-1957711574.html

В Москве на ВДНХ отметят День Ивана Купалы

В Москве на ВДНХ отметят День Ивана Купалы - РИА Новости, 05.07.2024

В Москве на ВДНХ отметят День Ивана Купалы

Праздник в честь Дня Ивана Купалы, посвященного летнему солнцестоянию, пройдет 6-7 июля на Городской ферме на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба Городской... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:33

2024-07-05T16:33

2024-07-05T16:34

общество

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146531/31/1465313109_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_8ec3a892e67ddcff411e6173754730a7.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Праздник в честь Дня Ивана Купалы, посвященного летнему солнцестоянию, пройдет 6-7 июля на Городской ферме на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба Городской фермы. "В эти выходные жители и гости российской столицы смогут погрузиться в атмосферу одного из самых древних народных праздников, посвященного летнему солнцестоянию, и узнать о его особенностях и традициях. Шестого-седьмого июля на Городской ферме на ВДНХ отметят День Ивана Купалы", - говорится в сообщении.Отмечается, что гостей ожидают необычные мастер-классы, спортивные эстафеты, красочное световое шоу и приятные подарки. В частности, гости Фермы смогут сплести свой венок из полевых цветов, дети - создать съедобный букет в горшочке. А также посетителям предложат сделать пряжу из овечьей шерсти и создать уникальную брошку.

https://ria.ru/20240701/moskva-1956605085.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва