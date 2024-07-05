https://ria.ru/20240705/korolev-1957646111.html
Музыкальную школу в Королеве планируют достроить в декабре этого года
Музыкальную школу в Королеве планируют достроить в декабре этого года - РИА Новости, 05.07.2024
Музыкальную школу в Королеве планируют достроить в декабре этого года
Строительство детской музыкальной школы на 600 мест в Королеве планируют завершить в декабре текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:59
2024-07-05T13:59
2024-07-05T13:59
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Строительство детской музыкальной школы на 600 мест в Королеве планируют завершить в декабре текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета. На территории объекта трудятся более 50 человек и шесть единиц техники, они проводят работы по устройству вентиляционного навесного фасада, монтажу утеплителя, кровельные работы, внутри здания проводятся штукатурные работы, шпаклевка стен, делается полусухая стяжка пола, прокладка инженерных коммуникаций и системы водоснабжения. Музыкальная школа в микрорайоне Юбилейный работает с 1965 года и является одним из ведущих учреждений дополнительного образования Подмосковья. Со временем здание обветшало и уже не позволило принять всех желающих, из-за этого его хотели снести.
https://ria.ru/20240704/poezdki-1957486560.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), королев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Строительство детской музыкальной школы на 600 мест в Королеве планируют завершить в декабре текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета.
На территории объекта трудятся более 50 человек и шесть единиц техники, они проводят работы по устройству вентиляционного навесного фасада, монтажу утеплителя, кровельные работы, внутри здания проводятся штукатурные работы, шпаклевка стен, делается полусухая стяжка пола, прокладка инженерных коммуникаций и системы водоснабжения.
Музыкальная школа в микрорайоне Юбилейный
работает с 1965 года и является одним из ведущих учреждений дополнительного образования Подмосковья. Со временем здание обветшало и уже не позволило принять всех желающих, из-за этого его хотели снести.