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Музыкальную школу в Королеве планируют достроить в декабре этого года - РИА Новости, 05.07.2024
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Новости Подмосковья
 
13:59 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/korolev-1957646111.html
Музыкальную школу в Королеве планируют достроить в декабре этого года
Музыкальную школу в Королеве планируют достроить в декабре этого года - РИА Новости, 05.07.2024
Музыкальную школу в Королеве планируют достроить в декабре этого года
Строительство детской музыкальной школы на 600 мест в Королеве планируют завершить в декабре текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:59
2024-07-05T13:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Строительство детской музыкальной школы на 600 мест в Королеве планируют завершить в декабре текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета. На территории объекта трудятся более 50 человек и шесть единиц техники, они проводят работы по устройству вентиляционного навесного фасада, монтажу утеплителя, кровельные работы, внутри здания проводятся штукатурные работы, шпаклевка стен, делается полусухая стяжка пола, прокладка инженерных коммуникаций и системы водоснабжения. Музыкальная школа в микрорайоне Юбилейный работает с 1965 года и является одним из ведущих учреждений дополнительного образования Подмосковья. Со временем здание обветшало и уже не позволило принять всех желающих, из-за этого его хотели снести.
https://ria.ru/20240704/poezdki-1957486560.html
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московская область (подмосковье), королев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев

Музыкальную школу в Королеве планируют достроить в декабре этого года

© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиСтроительство детской музыкальной школы на 600 мест в Королеве
Строительство детской музыкальной школы на 600 мест в Королеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Строительство детской музыкальной школы на 600 мест в Королеве планируют завершить в декабре текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета.
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На территории объекта трудятся более 50 человек и шесть единиц техники, они проводят работы по устройству вентиляционного навесного фасада, монтажу утеплителя, кровельные работы, внутри здания проводятся штукатурные работы, шпаклевка стен, делается полусухая стяжка пола, прокладка инженерных коммуникаций и системы водоснабжения.
Музыкальная школа в микрорайоне Юбилейный работает с 1965 года и является одним из ведущих учреждений дополнительного образования Подмосковья. Со временем здание обветшало и уже не позволило принять всех желающих, из-за этого его хотели снести.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Королев
 
 
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