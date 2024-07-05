https://ria.ru/20240705/korolev-1957646111.html

Музыкальную школу в Королеве планируют достроить в декабре этого года

Музыкальную школу в Королеве планируют достроить в декабре этого года - РИА Новости, 05.07.2024

Музыкальную школу в Королеве планируют достроить в декабре этого года

Строительство детской музыкальной школы на 600 мест в Королеве планируют завершить в декабре текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:59

2024-07-05T13:59

2024-07-05T13:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

королев

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Строительство детской музыкальной школы на 600 мест в Королеве планируют завершить в декабре текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета. На территории объекта трудятся более 50 человек и шесть единиц техники, они проводят работы по устройству вентиляционного навесного фасада, монтажу утеплителя, кровельные работы, внутри здания проводятся штукатурные работы, шпаклевка стен, делается полусухая стяжка пола, прокладка инженерных коммуникаций и системы водоснабжения. Музыкальная школа в микрорайоне Юбилейный работает с 1965 года и является одним из ведущих учреждений дополнительного образования Подмосковья. Со временем здание обветшало и уже не позволило принять всех желающих, из-за этого его хотели снести.

https://ria.ru/20240704/poezdki-1957486560.html

https://ria.ru/20240704/peresdacha-1957414714.html

московская область (подмосковье)

королев

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), королев