https://ria.ru/20240705/konkurs-1957787813.html

В Солнечногорске стартовал финал конкурса "Это у нас семейное"

В Солнечногорске стартовал финал конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 05.07.2024

В Солнечногорске стартовал финал конкурса "Это у нас семейное"

Финал конкурса "Это у нас семейное", в котором принимают участие 300 команд-семей со всей территории РФ, стартовал в пятницу в подмосковном Солнечногорске,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:00

2024-07-05T22:00

2024-07-05T22:00

общество

россия

солнечногорск

сергей кириенко

антон котяков

алексей комиссаров

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Финал конкурса "Это у нас семейное", в котором принимают участие 300 команд-семей со всей территории РФ, стартовал в пятницу в подмосковном Солнечногорске, сообщили в пресс-службе АНО "Россия страна возможностей". "Стартовал финал конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором участвуют 300 команд со всей России: в Год семьи они прошли очные полуфиналы с наилучшими результатами", - говорится в сообщении. Отмечается, что финал конкурса состоится 8 июля. "В зале, где собрались финалисты конкурса "Это у нас семейное", совершенно невероятная атмосфера. Это неудивительно, ведь здесь находятся очень счастливые люди, для которых главная ценность в жизни – семья. Когда-то Лев Толстой сказал, что по-настоящему счастлив тот человек, который счастлив в своей семье, в своем доме. Эти слова про вас. Спасибо за пример, который вы подаете своим детям, больше того – всей стране. У вас есть чему поучиться", – приводит пресс-служба слова первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков отметил, что финалисты конкурса являются олицетворением большой многопоколенной семьи под названием "Россия". "Сегодня вы победители, потому что за каждым из вас стоит большая семейная команда, вы точно знаете, с кем можно разделить радость, которая станет от этого еще сильнее, и трудности, которые окажутся не такими уж трудностями. Нет ничего радостнее, чем радоваться успехам своих детей, нет ничего ценнее, чем получить советы от родителей. Не зря девизом Года семьи стали слова: "Есть куда расти". Я желаю вам на конкурсе "Это у нас семейное" расти и стремиться к новым достижениям. Удачи, нам всем есть куда расти", - цитирует пресс-служба Котякова. Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал о том, как участники в процессе открыли в себе новые способности и таланты. "Задания объединили поколения, бабушки, дедушки и внуки стали чаще общаться, учиться друг у друга, семьи подружились между собой. Добра стало больше, и это ценно. Больше стало и творчества – нам писали такие песни, которые просто обязаны возглавить хит-парады. У вас впереди еще три дня, желаю насладиться общением с родными, получить новых друзей, чтобы вместе делать нашу страну возможностей еще круче и сильнее", – цитирует пресс-служба Комиссарова. Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан. 5–8 июля 2024 года пройдет финал конкурса. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля: 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

https://ria.ru/20231017/konkurs-1903477415.html

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900733560.html

https://ria.ru/20231025/konkurs-1905192714.html

россия

солнечногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, солнечногорск, сергей кириенко, антон котяков, алексей комиссаров